Україна планує розпочати виробництво ядерного палива за три роки, – "Енергоатом"

Україна вже розпочала виробництво складових частин паливних блоків ВВЕР-1000, а згодом почне виробництво палива і для блоків ВВЕР-440.

Як повідомляє пресслужба Мініенерго, міністр енергетики Герман Галущенко та очільник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін відвідали підприємство, де вироблятимуть ядерне паливо для вітчизняних атомних енергоблоків, а згодом і для експорту до інших країн.

Проєкт реалізується "Енергоатомом" у межах співпраці з американською компанією Westinghouse.

За словами міністра, на виробничій лінії українського підприємства вироблятимуться тепловидільні збірки ядерних реакторів атомних електростанцій.

У 2023 році планується завершити ліцензування і вийти на промислове виробництво хвостовиків, а 2024 року – на промислове виробництво голівок для паливних касет. Зазначені компоненти будуть використовуватись для виробництва ядерного палива для потреб "Енергоатома" на підприємстві Westinghouse у місті Вестерос у Швеції.

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін додав, що за планом на створення власної лінії з виробництва ядерного палива "Енергоатом" планує вийти за три роки.

"Сьогодні наші фахівці-ядерники спільно з американськими партнерами працюють над тим, щоб витіснити Росію зі світового ринку ядерних технологій", – підкреслив Галущенко.

Низка європейських країн наразі залежать від російських ядерних технологій. Зокрема, у Європі працюють 17 блоків ВВЕР-440, які поки що не мають альтернативи російському паливу. Утім, Україна перевела свої атомні енергоблоки на ядерне паливо Westinghouse. Здійснити такий перехід також виявили бажання Чехія, Словаччина, Фінляндія, Болгарія. За словами Галущенка, у перспективі Україна може стати постачальником ядерного палива для цих країн.