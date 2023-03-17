У Києві та області – знову часткові стабілізаційні відключення

У частині Києва та Київської області застосували стабілізаційні відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Так, відключення у столиці відбуваються відповідно до графіків у частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів.

Також стабілізаційні графіки застосовані у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів області.

"Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів. Тому за командою "Укренерго" були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч на 9 березня російські військові завдали чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. За даними Міненерго, були атаковані енергооб’єкти в семи областях.