Власники групи компаній "Агромарс" ухиляються від сплати боргів, - кредитори

Кредитори та арбітражні керуючі вбачають у справі про банкрутство ТОВ "Комплекс Агромарс" ("Гаврилівські курчата") спробу боржника навмисно затягнути процес.

Про це повідомила юристка та арбітражна керуюча компанії Марина Сердюк під час пресконференції "Банкрутство "Комплексу Агромарс": чи виплатить виробник курятини борги?".

Вона нагадала, що ТОВ "Комплекс Агромарс" вже визнавався банкрутом, але рішення суду було скасовано. Після того, у жовтні 2021 року Господарський суд Києва відкрив нове провадження.

"Господарський суд міста Києва ще в жовтні 2021 року відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ "Комплекс Агромарс". До цього кредиторами було подано 48 заяв щодо боргових зобов’язань на загальну суму майже 2 млрд грн. Проте станом на сьогодні ми досі не маємо затвердженого реєстру кредиторів, заяви не розглянуті, суд з різних підстав постійно відкладає засідання", – зазначила Сердюк.

Вона розповіла, що неодноразово, як розпорядник майна, намагалася провести інвентаризацію наявних активів компанії з метою подальшого аналізу спроможності "Комплексу Агромарс" вести господарську діяльність. Проте з боку власника підприємства їй чинили опір.

"Я бачу з боку керівника боржника спроби перешкодити моїй діяльності. Він подає зустрічні позови, тривалий час не відповідає на запити, не надає потрібних документів та інформації", – зазначила юристка.

Відтак, на думку Сердюк, боржник в особі керівника ТОВ "Комплекс Агромарс" навмисно затягує справу.

Аналогічними спостереженнями поділився й арбітражний керуючий Денис Ткаченко – щодо ТОВ "Завод Київкомбікорм", яке теж входить до структури "Комплексу Агромарс".

Йому також тривалий час не вдається провести інвентаризацію майна. На його думку, питання про те, що у боржника є активи для погашення боргів, виглядає ледь не риторичним. Особливо в контексті того, що вже були зафіксовані випадки незрозумілого демонтажу різних металевих конструкцій на території заводу.

І Ткаченко, і Сердюк подали клопотання про припинення повноважень керівника через те, що він чинить активні перешкоди їх професійній діяльності. Однак суд не поспішає з цим питанням при цьому справа про банкрутство була розпочата ще у жовтні 2021 року.

Крім того, зазначають вони, боржник неодноразово говорив у судах, що "усі документи втрачені через російську окупацію села Гаврилівка", де у "Агромарса" розташовувалось виробництво. Утім, село було деокуповане ще в травні минулого року, і був час відновити хоч якісь документи – виписки з банків, листування з контрагентами тощо – чого не робиться.

Кредитори заявляють, що у справі з’явилась певна група "зацікавлених" кредиторів, які мають зв’язки з материнською компанією "Агромарсу" та її бенефіціарами. Вони вчиняють усі дії виключно на користь боржника.

Напрошується висновок, що боржник "хоче" погасити борг лише "своєму" кредитору, ігноруючи інтереси усіх інших, кажуть учасники пресконференції.

Те, що саме так й може бути, підтвердив представник ТОВ "ФК Вінстар" Сергій Южда. Він навів схему, де прослідковано зв’язок, зокрема, між "Агромарсом" та ТОВ "Фаст Агро інвест", причому вся інформація була зібрана з відкритих джерел та реєстрів.

Зв’язок прослідковується від засновниці та директорки ТОВ "Фаст Агро Інвест" Юлії Федорук – до засновниці ТОВ "ГТМ Плюс" Віри Касьянової, яка у свою чергу є співзасновницею ТОВ "Концерн Комплекс", де директором є Євген Сігал – співвласник "Комплексу Агромарс".

Також пан Юджа підтвердив наявність численних випадків так званої процесуальної диверсії. Наприклад, в провадженні Господарського суду м. Києва перебували три однакові позовні заяви ТОВ "Фаст Агро Інвест", з однаковими сторонами та предметом позову, що свідчить про маніпулювання автоматизованою системою розподілення судових справ та штучним вибором судді.

Про свої непрості відносини з "Агромарсом" розповіли й у фінансовій компанії "Інтер Вей Капітал". Як зазначив представник фінкомпанії Олександр Архіпов, їх компанія хоч і спеціалізується на роботі з проблемними боргами, але в даному випадку намагалась виступити більше як інвестори.

Тобто були зацікавлені не стільки в тому, щоб придбати якісь активи чи борги "Агромарсу", як допомогти вийти з цього складного становища, і вже потім отримати свій зиск від працюючого підприємства.

"З головним бенефіціаром групи компаній "Агромарс" було домовлено про надання йому додаткового фінансування, причому без жодного додаткового забезпечення, як кажуть, на довірливій основі, але, на жаль, й ці кошти були витрачені невідомо куди", – зазначив Архіпов.

Іншими словами, зазначили учасники пресконференції, у такій поведінці боржника не вбачається реального бажання погашати свої борги, а виключно вводити в оману як суд, так і кредиторів в цілому.