БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 106 0

Нацбанк анулював ліцензію ще однієї фінансової компанії

нбу,нацбанк

Національний банк України анулював ТОВ "ФК "Мідл" ліцензію на надання послуг із фінансового лізингу.

Як повідомляє НБУ, ця небанківська фінансова установа не надала жодної фінансової послуги відповідно до зазначеної ліцензії упродовж 12 місяців із дня її отримання.

Також ТОВ "ФК "Мідл" не повідомила Національний банк про початок своєї діяльності у визначений строк.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 20 березня 2023 року.

Автор: 

ліцензія (753) НБУ (9265)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 