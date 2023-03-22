Нацбанк анулював ліцензію ще однієї фінансової компанії

Національний банк України анулював ТОВ "ФК "Мідл" ліцензію на надання послуг із фінансового лізингу.

Як повідомляє НБУ, ця небанківська фінансова установа не надала жодної фінансової послуги відповідно до зазначеної ліцензії упродовж 12 місяців із дня її отримання.

Також ТОВ "ФК "Мідл" не повідомила Національний банк про початок своєї діяльності у визначений строк.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 20 березня 2023 року.