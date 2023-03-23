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Новини Війна
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Литва готує черговий пакет військової допомоги Україні, – президент

науседа,гітанас

Литва готує черговий пакет військової допомоги Україні, який балтійська держава передасть найближчими місяцями.

"Підтримка України є надзвичайно важливою. У найближчі місяці Литва надішле протипілотники, зброю, боєприпаси, забезпечить військову підготовку та продовжить запрошувати союзників також посилити свої зусилля", – повідомив президент Литви Гітанас Науседа в Twitter.

За його словами, наразі литовська підтримка України становить понад 1,2% ВВП.

Раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас анонсував новий пакет військової допомоги для України.

На сьогодні Литва надала Україні військову допомогу на суму майже 409 млн євро.

Автор: 

Литва (482) допомога (1532) Науседа Гітанас (1)


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