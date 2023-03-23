Литва готує черговий пакет військової допомоги Україні, – президент
Литва готує черговий пакет військової допомоги Україні, який балтійська держава передасть найближчими місяцями.
"Підтримка України є надзвичайно важливою. У найближчі місяці Литва надішле протипілотники, зброю, боєприпаси, забезпечить військову підготовку та продовжить запрошувати союзників також посилити свої зусилля", – повідомив президент Литви Гітанас Науседа в Twitter.
За його словами, наразі литовська підтримка України становить понад 1,2% ВВП.
Раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас анонсував новий пакет військової допомоги для України.
На сьогодні Литва надала Україні військову допомогу на суму майже 409 млн євро.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль