"Укрзалізниця" запускає поїзд зі Львова до Краматорська
"Укрзалізниця" у квітні запускає поїзд 104/103 Львів – Краматорськ.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що рейс відправлятиметься зі Львова з 8 квітня через день о 18:35 і прибуватиме в Краматорськ о 15:06.
У зворотному напрямку, з Краматорська, поїзд вирушатиме з 9 квітня через день о 15:55 і прибуватиме до Львова об 11:51.
Квитки на поїзд уже є в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, у чат-боті та в касах вокзалів.
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