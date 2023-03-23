"Укрзалізниця" запускає поїзд зі Львова до Краматорська

"Укрзалізниця" у квітні запускає поїзд 104/103 Львів – Краматорськ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що рейс відправлятиметься зі Львова з 8 квітня через день о 18:35 і прибуватиме в Краматорськ о 15:06.

У зворотному напрямку, з Краматорська, поїзд вирушатиме з 9 квітня через день о 15:55 і прибуватиме до Львова об 11:51.

Квитки на поїзд уже є в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, у чат-боті та в касах вокзалів.