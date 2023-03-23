Канада продовжила програму підтримки українських біженців ще на рік

Міністерство імміграції, біженців та громадянства Канади 22 березня оголосило про продовження дії Канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки (CUAET) – програми підтримки біженців з України.

Про це повідомляє пресслужба канадського уряду.

Відповідне рішення означає, що українці та члени їхніх родин матимуть можливість до 15 липня 2023 року подати заяву на отримання візи CUAET за кордоном безкоштовно. Зазначається, що власник такої візи зможе вирушити до Канади до 31 березня 2024 року включно.

Водночас ті українці, які вже є власниками візи CUAET і перебувають у Канаді, матимуть час до 31 березня 2024 року, щоб безкоштовно продовжити або змінити свій тимчасовий статус завдяки цим заходам.

Як наголосили у міністерстві, після прибуття до Канади українцям будуть доступні послуги з облаштування, щоб вони могли повноцінно брати участь у житті канадської громади.

Крім того, біженці з України на час дії CUAET продовжуватимуть отримувати одноразову фінансову допомогу на перехідний період, а також доступ до тимчасового житла на термін до двох тижнів, "якщо це буде необхідно після прибуття до Канади".