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Новини
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На відновлення України потрібно $411 мільярдів, – Світовий банк

дніпро,руйнування

На відновлення та реконструкцію України після року повномасштабної війни необхідно $411 млрд, що в 2,6 раза перевищує очікуваний валовий внутрішній продукт України в 2022 році.

Про це свідчать дані нового дослідження Світового банку, ООН, Європейської комісії та України, передає Reuters.

За даними банку, сума необхідних коштів різко зросла порівняно з оцінкою в $349 млрд, озвученій у вересні минулого року.

"Енергетична інфраструктура, житло, критична інфраструктура, економіка та гуманітарне розмінування – наші п’ять пріоритетів на цей рік", – зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у заяві щодо оцінки.

За його словами, оцінені збитки та потреби у відновленні не включають дані про пошкодження та руйнування на тимчасово окупованих територіях.

Україна потребуватиме $14 млрд для критичних та пріоритетних інвестицій у реконструкцію та відновлення вже у 2023 році, і для цього знадобиться $11 млрд фінансування, додатково до того, що передбачено в бюджеті України на 2023 рік.

Майже 22% потреб припадає на сферу транспорту, на житлово-комунальну сферу – 17%, енергетику – 11% та сільське господарство – 7%.

У Світовому банку зазначили, що найбільше видатків потребуватиме енергетична галузь, де збитки більш ніж уп'ятеро перевищили рівень червня 2022 року.

Також зазначається, що найбільше зростання обсягу необхідних коштів для відновлення відбулося у прифронтових регіонах, таких як Донецька, Харківська, Луганська та Херсонська області, котрі з жовтня зазнають потужних російських ракетних ударів.

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Світовий банк (574) відновлення (345)


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Спитайте Єрмака, у нього напевно знайдеться потрібна сума! Він залюбки позичить Україні під, скажімо, 20 відсотків річних...
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23.03.2023 10:48 Відповісти
Світовий банк інтереси Зе-команди врахував? Якщо ні - то суму потрібно збільшити десь втричі, враховуючи досвід закупівель у МО
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23.03.2023 10:58 Відповісти
Щоб 200$ млрд успішно осіло в кишенях чинуш?
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23.03.2023 11:03 Відповісти
Хтось вже радісно потирає руки...
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23.03.2023 13:46 Відповісти
Тільки одній екосистемі України нанесено збитків на сотні мільярдів доларів і світовий банк це не враховує бо наш уряд йолопів має все документувати і де воно є ?замість цього вони тільки шукають на чому вже зараз можна бюджет попиляти.
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23.03.2023 13:49 Відповісти
Після цієї новини Зеленському паплахєло.
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23.03.2023 15:37 Відповісти

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