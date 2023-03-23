На відновлення України потрібно $411 мільярдів, – Світовий банк

На відновлення та реконструкцію України після року повномасштабної війни необхідно $411 млрд, що в 2,6 раза перевищує очікуваний валовий внутрішній продукт України в 2022 році.

Про це свідчать дані нового дослідження Світового банку, ООН, Європейської комісії та України, передає Reuters.



За даними банку, сума необхідних коштів різко зросла порівняно з оцінкою в $349 млрд, озвученій у вересні минулого року.



"Енергетична інфраструктура, житло, критична інфраструктура, економіка та гуманітарне розмінування – наші п’ять пріоритетів на цей рік", – зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у заяві щодо оцінки.



За його словами, оцінені збитки та потреби у відновленні не включають дані про пошкодження та руйнування на тимчасово окупованих територіях.

Україна потребуватиме $14 млрд для критичних та пріоритетних інвестицій у реконструкцію та відновлення вже у 2023 році, і для цього знадобиться $11 млрд фінансування, додатково до того, що передбачено в бюджеті України на 2023 рік.

Майже 22% потреб припадає на сферу транспорту, на житлово-комунальну сферу – 17%, енергетику – 11% та сільське господарство – 7%.

У Світовому банку зазначили, що найбільше видатків потребуватиме енергетична галузь, де збитки більш ніж уп'ятеро перевищили рівень червня 2022 року.

Також зазначається, що найбільше зростання обсягу необхідних коштів для відновлення відбулося у прифронтових регіонах, таких як Донецька, Харківська, Луганська та Херсонська області, котрі з жовтня зазнають потужних російських ракетних ударів.