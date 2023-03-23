Польща за рік надала Україні допомоги майже на $7 мільярдів

Польща в 2022 році виділила на допомогу Україні та українцям близько 1% від ВВП країни – до 30 млрд злотих (майже $7 млрд).

Про це повідомила міністерка фінансів Польщі Магдалена Жечковська в інтерв'ю радіо ZET, передає Укрінформ.

За її словами, це кошти з бюджету країни, органів місцевого самоврядування, а також частково військова допомога.

На запитання, чи буде цьогорічна допомога дорівнювати сумі за 2022 рік, урядовиця зауважила, що це залежатиме від рівня військової допомоги і кількості українських біженців у Польщі.

Вона наголосила, що станом на сьогодні громадян України, які прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, є приблизно мільйон.

Жечковська підкреслила, що допомогу українцям потрібно надавати й надалі з моральної точки зору, оскільки в такий спосіб Варшава підтримує боротьбу Києва за демократію і європейські цінності.

Водночас міністерка фінансів звернула увагу, що 780 тис. українців у Польщі працюють, ведуть бізнес, таким чином роблячи свій внесок у розвиток економіки країни.