У "Дії" запустили бета-тест скасування шерингу авто

Міністерство цифрової трансформації доопрацювало послугу шерингу автомобіля в "Дії" й запускає бета-тестування послуги скасування належного користувача.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Раніше ви ділилися своїм техпаспортом з іншою людиною, тепер зможете скасувати шеринг – якщо більше не актуально або хочете поділитися авто з іншою людиною", – пояснив він.

У бета-тестуванні мають брати участь одразу двоє людей: власник авто та водій, якому шерять авто. Обом потрібно мати "Дія.Підпис" та вже пошерений автомобіль. Після тестування треба буде написати свій відгук.

Шеринг авто – можливість дати право керувати авто іншій людині з будь-якого куточка світу. Під час війни це особливо актуальна потреба.

За словами Федорова, за пів року понад 103 тисячі людей поділилися своїми автомобілями.

"Більше не треба думати, як передати фізичний техпаспорт родичам або близьким. До того ж, тепер зручно буде скасувати спільне користування автівкою", – додав міністр.

Зареєструватися на бета-тест можна у чаботі.