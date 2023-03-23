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Новини
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У Росії масово фіксують затримки військових виплат

заес

У березні в російських соцмережах почали масово з’являтися скарги на затримку виплат окупантам. Зокрема, йдеться про щонайменше 52 регіони РФ, а також тимчасово окупований Крим.

Про це пише Укрінформ із посиланням на російське видання "Верстка", яке підрахувало статистку дописів на цю тему.

За даними співрозмовників видання, серед тих, хто не отримує грошей, – мобілізовані, контрактники та добровольці. Ідеться про зарплати, надбавки до них та соціальні виплати.

Зазначається, що масові затримки з виплатами почалися саме 2023 року, торік такі випадки були поодинокими.

Затримки виплат пояснюють колапсом, з яким стикнулася армійська бюрократія РФ через велику кількість задіяних військових.

Автор: 

виплати (465) росія (14175)


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Топ коментарі
+7
Та якось *****! А от що зевлада українським захисникам значно урізала виплати, та ще і не виплачує вчасно ось проблема? Не кажучи вже величезну невиплату компенсацій рідним загиблих українських героїв.
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23.03.2023 11:33
+5
Так кріпакам взагалі гроші не потрібні. Ви ж за ідею воюєте. І за їжу...
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23.03.2023 11:26
+5
***** мне знать , что там не паРаше с выплатами , лучше узнайте как с выплатами у нас .
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23.03.2023 11:40
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Ну это же не статья Цензора, а статья укринформ, со ссылко на какой-то срашистский источник
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23.03.2023 11:28 Відповісти
Так кріпакам взагалі гроші не потрібні. Ви ж за ідею воюєте. І за їжу...
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23.03.2023 11:26 Відповісти
За унітази, і електрочайники без бази.
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23.03.2023 11:28 Відповісти
Та якось *****! А от що зевлада українським захисникам значно урізала виплати, та ще і не виплачує вчасно ось проблема? Не кажучи вже величезну невиплату компенсацій рідним загиблих українських героїв.
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23.03.2023 11:33 Відповісти
***** мне знать , что там не паРаше с выплатами , лучше узнайте как с выплатами у нас .
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23.03.2023 11:40 Відповісти
Как там пели активисты управдома Швондера:

"Тяжелые годы - уходят
Борьбы за свободу страны.
За ними другие - приходят.
Они будут тоже трудны."
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23.03.2023 18:34 Відповісти
na pox !!!! Krasche rozkazhit' ya vy nashim xlopcyam platyte !!!
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23.03.2023 19:12 Відповісти

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