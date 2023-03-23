У Росії масово фіксують затримки військових виплат

У березні в російських соцмережах почали масово з’являтися скарги на затримку виплат окупантам. Зокрема, йдеться про щонайменше 52 регіони РФ, а також тимчасово окупований Крим.

Про це пише Укрінформ із посиланням на російське видання "Верстка", яке підрахувало статистку дописів на цю тему.

За даними співрозмовників видання, серед тих, хто не отримує грошей, – мобілізовані, контрактники та добровольці. Ідеться про зарплати, надбавки до них та соціальні виплати.

Зазначається, що масові затримки з виплатами почалися саме 2023 року, торік такі випадки були поодинокими.

Затримки виплат пояснюють колапсом, з яким стикнулася армійська бюрократія РФ через велику кількість задіяних військових.