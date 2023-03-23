Кабмін затвердив нову наглядову раду "Укрпошти"

Кабінет міністрів затвердив на посади членів наглядової ради АТ "Укрпошта" сімох переможців відбору: п’ять незалежних членів та двох представників держави.

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки, відповідне рішення ухвалили на засіданні 21 березня.

Незалежними членами наглядової ради стали Рінат Абдрасілов (Киргизстан, старший партнер Cambridge Management Consulting, Велика Британія), Якуб Карновскі (Польща, досвід роботи в наглядових радах "Укрпошта" та УЗ), Керрол Ґері Джон (Велика Британія, поштовий бізнес), Олена Малинська (Україна, стратегічний менеджмент та банківська справа) та Ігор Мітюков (Україна, фінансовий менеджмент).

Також до складу наглядової ради увійшли двоє представників держави: Наталія Бернацька (Україна, професор господарського та трудового права) і Крістіна Прасолова (Україна, економіст).

"Ця Наглядова рада має стати поштовхом для розвитку компанії, залученню нових інвестицій та втіленню сучасних сервісів. Ми очікуємо, що нові спеціалісти підсилять команду державного поштового оператора", – наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, новий склад наглядової ради "Укрпошти" буде мати більшість членів з України та відрізнятися кращою обізнаністю з реаліями української економіки.

Водночас іноземці мають втілювати європейський досвід трансформацій аналогічних до "Укрпошти" організацій, а також запроваджувати новітні інструменти розвитку бізнесу у сфері цифровізації та банківської справи.

Свої кандидатури на конкурс до наглядової ради "Укрпошти" подала 131 особа з усього світу.