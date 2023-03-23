У Міненерго попередили про можливі відключення електроенергії на Житомирщині

Наразі енергосистема України продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності. Водночас на Житомирщині можливі нетривалі відключення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

"Водночас тривають ремонтні роботи на об‘єктах мережевої інфраструктури, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу. Можливі нетривалі відключення електроенергії у Житомирській області", – йдеться у повідомленні.

Також у Міненерго додали, що протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 4 тис. абонентів у Донецькій області та близько 1 тис. абонентів у Харківській області.