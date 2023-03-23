Ердоган планує обговорити з Путіним "зернову угоду"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що найближчими днями проведе телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним, щоб обговорити реалізацію Чорноморської зернової ініціативи.

Як пише Anadolu, Ердоган зазначив, що планує розмову з Путіним у найближчі два-три дні.



Він також згадав пропозицію Путіна про безкоштовне постачання зерна найбіднішим країнам світу і наголосив, що Туреччина готова купувати зерно, щоби молоти його на борошно і відправляти до кінцевого пункту призначення у такому вигляді.

Президент Туреччини також сказав, що його країна готова сприяти постачанню вироблених у Росії добрив до бідніших країн.

При цьому Ердоган заявив, що Анкара "не буде стороною жодної війни і завжди буде на боці миру".

Як відомо, дія "Черноморської зернової ініціативи", яка мала завершитися 18 березня була продовжена. В українському уряді заявили про продовження "зернової угоди" на 120 днів. Натомість Росія наполягає на продовженні "зернової угоди" лише на 60 днів і погрожує призупинити в ній участь у разі невиконання її умов.