Вартість традиційного англійського сніданку вперше перевищила 35 фунтів

Вартість традиційного англійського сніданку в лютому зросла на 22%, порівняно з тим же місяцем минулого року, і вперше перевищила 35 фунтів стерлінгів ($43).

Про це свідчать розрахунки Bloomberg.



Показник, що враховує ціни на ковбасу, бекон, яйця, хліб, олію, томати, гриби, молоко, чай та каву, зріс за рік на 6 фунтів – до 35,1 фунта. Водночас темпи зростання перевищують 20% вже другий місяць поспіль.



Усі компоненти традиційного англійського сніданку подорожчали у річному вимірі, зокрема молоко на 43%, хліб та яйця – на 33%.



У лютому у порівнянні з попереднім місяцем найбільше зросла вартість хліба (на 6,9%), помідорів (на 6,4%) та ковбаси (на 6,3%). З усіх складових сніданку подешевшала лише кава – на 7,3%.



На тлі дефіциту овочів загальний рівень інфляції у Великій Британії підвищився у лютому до 10,4% з січневих 10,1%. Це стало несподіванкою для аналітиків, які прогнозували уповільнення темпів зростання споживчих цін нижче 10%.