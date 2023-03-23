ДПС запустила сервіс для передзаповнення податкових декларацій
Державна податкова служба розробила в Електронному кабінеті новий сервіс – передзаповнення декларації про майновий стан та доходи.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
Так, зазначений сервіс за допомогою простих кроків пропонує:
- обравши тільки період, отримати інформацію про доходи та сплачені податки;
- пройти анкетування (відмітивши категорію платника та вид доходу);
- перевірити заповнену згідно даних ДПС декларацію, у разі необхідності додати інформацію та додатки.
Зазначається, що сервіс функціонує для громадян при декларуванні доходів, фізичних осіб-підприємців, які обрали загальну систему оподаткування, громадян, які здійснюють незалежну професійну діяльність, та громадян, які заявляють право на податкову знижку.
За 5 днів сервісом скористались понад 10 тис. громадян.
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Аглая Кириллова
показати весь коментар23.03.2023 22:55 Відповісти Мені подобається 0
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