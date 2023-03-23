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Новини
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ДПС запустила сервіс для передзаповнення податкових декларацій

податки,пдв

Державна податкова служба розробила в Електронному кабінеті новий сервіс – передзаповнення декларації про майновий стан та доходи.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Так, зазначений сервіс за допомогою простих кроків пропонує:

  • обравши тільки період, отримати інформацію про доходи та сплачені податки;
  • пройти анкетування (відмітивши категорію платника та вид доходу);
  • перевірити заповнену згідно даних ДПС декларацію, у разі необхідності додати інформацію та додатки.

Зазначається, що сервіс функціонує для громадян при декларуванні доходів, фізичних осіб-підприємців, які обрали загальну систему оподаткування, громадян, які здійснюють незалежну професійну діяльність, та громадян, які заявляють право на податкову знижку.

За 5 днів сервісом скористались понад 10 тис. громадян.

Автор: 

декларація (541) Державна податкова служба (354)


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Дуже корисний сервіс, він дозволить зменшити час та зусилля, які потрібні для заповнення декларації, і має зробити процес більш зручним та ефективним для громадян. Взагалі потрібно створити найкращі умови ведення бізнесу, щоб після нашої перемоги Україна стала найпривабливіших для ведення бізнесу та інвестицій
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23.03.2023 22:55 Відповісти

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