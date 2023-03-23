"Золота лихоманка": Росія легалізує видобуток золота для копачів

Комісія російського уряду схвалила законопроєкт "Про старательську діяльність", яким пропонується легалізувати видобуток золота фізособами.

Законопроєкт розроблений за дорученням російського президента Владіміра Путіна, пишуть "Вєдомості", його внесуть на голосування до Держдуми найближчим часом.

Російська влада очікує, що легалізація принесе до регіональних бюджетів від 15,1 млрд до 29,99 млрд рублів протягом трьох років і допоможе створити понад 10 тис. нових робочих місць.

Урядова комісія також схвалила поправки до Податкового кодексу щодо сплати ПДВ покупцями золота, а не продавцями. Старателі також звільняються від сплати ПДФО, якщо вони видобули менше 1 кг золота за звітний податковий період.

Перші три роки після ухвалення законопроекту механізм діятиме у пілотному режимі на Далекому Сході та на сухопутних територіях Арктики. Після цього дія документа буде поширена на всі російські регіони.

Уряд хоче створити онлайн-систему, де індивідуальні підприємці матимуть змогу отримувати старательські ділянки у безоплатне користування. Передбачається виділення ділянок площею не більше ніж 10 га на три роки з можливістю продовження ще на три роки.

У законопроекті встановлено кілька обмежень. Старатель може працювати лише на одній ділянці, знімати шар землі до 5 м та залучати не більше десяти найманих працівників. За весь термін діяльності можна видобути на ділянці не більше ніж 30 кг золота. Заборонено вибухові роботи, застосування забруднюючих та екологічно небезпечних речовин, використання хімічних способів видобутку золота, застосування обладнання потужністю понад 5 кВт.

Водночас голова Спілки старателів Росії Віктор Таракановський вважає, що закон не залучить нових учасників у галузь через "нереалістичні умови" роботи. На його думку, старателі, що працюють у сірому секторі, "чи навряд чи підуть на ці умови, оскільки це значно зменшить їхні доходи".