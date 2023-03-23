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Новини
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Єрмак анонсував розробку нової податкової реформи

єрмак

Україні необхідно знайти найкращу конфігурацію нової податкової системи, яка б дозволила після перемоги над агресором на полі бою відбудувати країну із залученням як зовнішніх, так і внутрішніх інвесторів.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив у зверненні до учасників Українського саміту податкової реформи та антикорупції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Давайте поставимо за мету до нашої перемоги напрацювати таку модель, яка дасть змогу створити найпривабливіші серед країн-конкурентів умови для ведення бізнесу", – йдеться у зверненні голови Офісу президента.

За словами Єрмака, до процесу розробки податкової реформи потрібно залучити як міжнародних експертів, так і представників української бізнес-спільноти.

"Мають запропонувати податкові умови не гірші, ніж у сусідів. Вони мають бути набагато кращими. У глобальній конкуренції за інвестиції Україна має стати чемпіоном", – наголосив голова Офісу президента.

Він також заявив, що податкова реформа має "раз і назавжди" прибрати корупцію із податкової сфери.

"Прошу створити такий варіант податкової реформи, який зробить процвітання України неминучим. Вона на це заслуговує", – підсумував Єрмак.

Читайте також: Офіс президента готує додатковий податок на зняття готівки, – ЗМІ

Як повідомлялося, раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в ОП обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. За його словами, разом із такими змінами передбачається майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства та доступ Податкової служби до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив проти озвученої Шурмою ідеї зниження податків, а Міністерство фінансів зазначало, що не має інформації про розрахунки, які лягли у основу анонсованої Офісом президента податкової реформи.

Своєю чергою міністр фінансів Сергій Марченко зауважував, що передбачене ініційованою заступником Офісу президента Ростиславом Шурмою зниження податків має передбачати компенсатори випадаючих доходів держбюджету і може бути вигідним окремим представникам бізнесу, натомість постраждати внаслідок цього можуть інші категорії громадян.

У цьому контексті прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що зараз всі податки, які бізнес платить в державний бюджет, ідуть на фінансування Сил безпеки та оборони, тому майбутня податкова реформа можлива лише після завершення війни, а роботу над нею потрібно вести разом з МВФ.

Автор: 

податки (2414) Податковий кодекс (231) Державна податкова служба (354) Єрмак Андрій (70) Шурма Ростислав (81)


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Топ коментарі
+28
Вам, клоунам із шапітолію, після перемоги якнайшвидше треба тихенько піти в ліс. Звісно, якщо вам дадуть це зробити.
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23.03.2023 17:15
+22
голова офіса? реформа? ну які можуть бути коментарі, я просто

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23.03.2023 17:44
+21
Презентував, як хто?
У завгоспа є повноваження, щось презентувати від імені держави?
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23.03.2023 18:26
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Опять фигни напринимают, а нам потом разгребать. Никакой реформы без открытого общественного обсуждения. То, что есть сейчас может и не идеальное, но работает. Так что давайте не ломать машину, которая едет.
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23.03.2023 15:37 Відповісти
почитайте прийняті закони вр постійно нові податки
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23.03.2023 18:32 Відповісти
Не потрібно нових, просто переділити, зменшити олігархам і вони думають що будуть мати усіїх за лохів. Дивує хто це анонсує. Ці клоуни хіба наділені правом законодавчої ініціативи? Якийсь заступник у секретаря президента... Навіть мінфін здивований. А ще посилити тиск з боку податкової, дати доступ до всіх рахунків....? Офігеть, а вже і суду не потрібно буде для дозволу... Думаю, правильно зауважують дописувачі, що скоро тим "стратегам" потрібно буде "тихенько" до лісу або ще далі драпати... Думаю, чому це вчора появилась "думка" у третякової скасувати всі пільги у військових... А між тими злодіями від влади уже все обговорено, просто роблять почергово такі вкиди для оцінки реакції народу. А реакція може бути для НИХ дуже вже адекватна...
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24.03.2023 10:15 Відповісти
Вообще то не все. Там скорее о перераспределении шла речь.
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06.04.2023 12:38 Відповісти
Какие такие новые налоги? Вы о чем вообще.
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06.04.2023 12:37 Відповісти
Вам, клоунам із шапітолію, після перемоги якнайшвидше треба тихенько піти в ліс. Звісно, якщо вам дадуть це зробити.
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23.03.2023 17:15 Відповісти
В какой еще лес?! На фонари вдоль Хрещатика!
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23.03.2023 21:08 Відповісти
Або на довічне з конфіскацією до десятого коліна !
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23.03.2023 21:39 Відповісти
Звісно не дадуть. Згідно опитуванням 70+ % мудрого наріду несамовито підтримують "боневтіка". І він не дасть їм піти в ліс, а знову посадить у владні крісла.
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24.03.2023 10:33 Відповісти
Правильно говорить...... і реформа буде,але не при цій владі це точно...
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23.03.2023 17:41 Відповісти
голова офіса? реформа? ну які можуть бути коментарі, я просто

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23.03.2023 17:44 Відповісти
Флагман українських ЗМІ - інтерфакс
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23.03.2023 17:46 Відповісти
ху йіз а фокінг зітс зе дермак? .. чиясь чергова кухарка, яка може керувати країною?..
може вумний нарід знає? - бо вІн, той вумний нарід, знає усе
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23.03.2023 17:47 Відповісти
ермак -- розкажи це калломойському , сенниченку , шиферу и всей зеленой шобле , да и резникова не забудь это еще тот крендель -- после таких зашкваров с довольным таблом ездить на рамштайн , это круче 95квартала
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23.03.2023 17:50 Відповісти
це *****
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23.03.2023 17:55 Відповісти
И, швец и жнец, и на трубе игрец.
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23.03.2023 17:56 Відповісти
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23.03.2023 18:05 Відповісти
Єрмак анонсував розробку нової податкової реформи ВДОХ _ ВИДОХ по ціні яєць
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23.03.2023 18:15 Відповісти
Мастер на все руки. Как и вся команда Зеленского. Лучше готовьтесь к отставкам и криминальным расследованиям всех ваших действий.
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23.03.2023 18:18 Відповісти
😭😭😭.... Ну все, пропал "дом"....
"… Ну теперь, стало быть, пошло. Пропал дом. Всё будет как по маслу: вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее..." ("Собачье сердце")
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23.03.2023 18:26 Відповісти
Презентував, як хто?
У завгоспа є повноваження, щось презентувати від імені держави?
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23.03.2023 18:26 Відповісти
У Зелі повноваження тільки на виступи з суфлера і постановочні відосики, уряд декоративний, а ОПа має всю повноту владу підтершись заодно Конституцією(
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23.03.2023 20:20 Відповісти
Так куди ще олігархам звели рентні платежі за надрокористування до 0 лише населенню все нові та нові види податків. (нерухомість земля транспртування комунальних та інше)
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23.03.2023 18:31 Відповісти
А що воно таке, цей єрмак? У Конституції такої посади не передбачено!
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23.03.2023 18:31 Відповісти
Зелю з роллю президента не справляється, продюсер і завгосп за суміщенням скоригував сценарій і ввів для себе теж роль)
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23.03.2023 20:18 Відповісти
ще десь щось не вкрали чи не прихватизували, треба зробити якусь муйню, тнрміновіо???
і цим займається хузнахто, не маючи навіть офіційної, державної посади
президент є політична фігура, до економіки не має ніякого відношення
економікою займається кабмін на чолі з прем,єром
секретарка президента взагалі, не приший пи...ді рукав до всього перерахованого
навіть не речник а принеси туалетну бумагу, каву та доки на підпис, все...
а він керує всім і вся...
ви кого обирали в президенти, зелібоби, зе, чи є, вашумать???
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23.03.2023 18:56 Відповісти
der'mak - ekonomist !!!! tri xa-xa !!!
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23.03.2023 19:10 Відповісти
Заради бога, нічого вже не робіть і не приймайте! Досидьте вже свій термін тихенько, а потім котіться під три чорти...
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23.03.2023 19:31 Відповісти
"єдину ставку на рівні 10%" - як це нагадує те що так довго популяризував Балашов. Нарешті додумались.

"Гетманцевhttps://biz.censor.net/n3364253" - значить єдина ставка це ідея ок і треба брати раз любитель шарія проти.

Стрьомно трохи чути таке від Єрмака, але якщо слова про єдину ставку і відміну всього решти співпадуть із реальністю то буде ОК. Може це ініціатива партнерів. Може вони самі помудрішали.
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23.03.2023 19:32 Відповісти
прутня тобі до рота!
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24.03.2023 00:05 Відповісти
Фу який збоченець.
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24.03.2023 01:05 Відповісти
Дерьмак анонсуе??!! Без комментариев. А не, только одно слово. Пиз**ец
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23.03.2023 20:04 Відповісти
Завгосп ******* всюди лізе без мила, обрали ідіоти реальну маріонетку Бені, а в результаті не приховуючи ОПа керую всією державою, спочатку готує до капітуляції розвалюючи економііку і армію, потім мародерить на максималках, але мародери у нас тільки Свинарчуки, тим більше Бігус підтвердить.
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23.03.2023 20:16 Відповісти
95 мало державних підприємств,будуть стригти 75
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23.03.2023 20:25 Відповісти
Союзники і так мільярди вливають на боротьбу з орками так ярмак ще інвестиціями хоче бабки кишені набивати. А самим щось зробити, слабо? Земразі ж тільки і можуть що до шашликів готуватися.
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23.03.2023 20:27 Відповісти
"Закрий фонтан: дай відпочити і фонтану" (Козьма Прутков).
Коли вже цей фонтан-багатостаночник ізійде до своїх прямих завгоспних робіт?
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23.03.2023 20:29 Відповісти
Прийшов час марафонити75
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23.03.2023 20:34 Відповісти
ви, макаки, як не сідайте, виходить одне й те саме: олігархам - підтримка, всіх інших - скубати, як гусей )))

навіть з Байрактара вимагали хабаря за відведення землі для побудови виробництва

що вже тут говорити...
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23.03.2023 20:39 Відповісти
Благими намірами викладена дорога до пекла. А якщо вона викладена неуками, шахраями і злодіями, які усе життя займалися "схемами", "обналом", "розводом", "кидаловим", гоп-стопом, то вже сама дорога (тобто реформа) стане пеклом, при чому у багатьох сенсах. ЄС проти такої реформи, оскільки там податки значно вище від тих, що пропонує гоп-компанія, оскільки ЄС не хоче у себе під боком мати напівкримінальний офшор. Гоп-компанія під благими намірами залучення інвестицій хоче пропихнути цю реформу і не тільки, щоб самим не платити податки (бо в цій країні, яка живе "по понятіях" податки платят тільки лохи), а для того, щоб ЄС нам прямо сказав: "хлопці, ви нам не потрібні, ідіть лісом". Проект "євроінтеграція" успішно припиняється, бо з нею ми повинні наблизити свою податкову систему до європейської, а не розвернути від неї. Результат - Україна знову залишається сама, слабка і без підтримки, з розваленою повоєнною економікою і фінансами. Цього і прагне добитися мокша через своїх агентів в укр. владі, вона одразу почне нам нав'язувати свою "любов" і "дружбу" і може таки нав'язати. Ось чого насправді і якими обхідними стежками добиваються ці хлопці - вірні холопи мокші.
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23.03.2023 20:47 Відповісти
инвесторов можно наманать только один раз, к твоему сожалению...
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23.03.2023 21:41 Відповісти
Хочеш інвесторів, розвитку бізнесу ? Зроби як ОАЕ ! Ніяких податків ! І патянуца к тібє люді ! У нас в принципі немає податків, у нас -- ОБДІРАЛОВКА !!!
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23.03.2023 21:47 Відповісти
"За всьо харошеє, протів всєво плахова" - чергова примітивна локшина ЗЕ-лохторату на вуха... Жодної конкретики, пусте беззмістовне варнякання... Ти краще розкажи, як з турецького власника заводу з виробництва дронів Байрактар, яких хотів розпочати будівництво такого заводу в Україні, українські чинуші вимагали 10 мільйонів доларів за підключення до електромережі... І скільки лямів мало б потім лягти в твою кишеню, агент "Козир"? А скільки мало бути переведено на оманські рахунки "найвеличнішого"?? Від Байрактара зажадали $10 мільйонів за підключення заводу до електромережі. https://www.youtube.com/watch?v=DdWZlgYXieE
https://www.youtube.com/watch?v=DdWZlgYXieE
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23.03.2023 22:04 Відповісти
Нащо нам КМ, якщо є ОП ??? С...ка ...скільки грошей втрачаємо.
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23.03.2023 22:23 Відповісти
Виходить Єрмак тепер і за податкові режими відповідає ну який унікальний завгосп! В країні шапіто 95 кварталу кожен може займатися чим завгодно і ні за що не відповідати.Якзо погано,то валимо на попередніх...
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23.03.2023 22:31 Відповісти
Гетьманьчикова профіль-зазивала на базарну лотерею. А Дерьмак -Бивалий з Операції И.
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23.03.2023 22:34 Відповісти
батько Керівника ОП, Борис Єрмак, раніше був співробітником Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії.

. але всім пофіг.
🙋‍♂️------------------🤦‍♂️

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23.03.2023 23:01 Відповісти
Всі ми знаємо такі приклади в світовій практиці: Японія, Сингапур, ОАЕ. Це чудова ідея і вона нам під силу. Вже зараз потрібно починати працювати на цією стратегією
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24.03.2023 00:01 Відповісти
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
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24.03.2023 00:03 Відповісти
Алилуйа!!
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24.03.2023 00:53 Відповісти
Стати чемпіоном? Так Україна вже зараз чемпіон по вартості яєць!
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24.03.2023 08:07 Відповісти
Підкажіть будь ласка, хто це
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24.03.2023 08:19 Відповісти
сматрящій від Могили по Україні.
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24.03.2023 08:55 Відповісти
...а може перестаньте грабувати державу/народ.
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24.03.2023 08:54 Відповісти
Чемпион по коррупции- это да, впереди всех.
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24.03.2023 09:03 Відповісти
ЯК ще більше пообкрадати громадян України
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24.03.2023 09:17 Відповісти
Ну коли цю гниду рашистську вже пристрелять. Майже вся країна не може дивитись та слухати оце зрадницьке опудало!
Смерть нашим клятим ворогам!
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24.03.2023 09:18 Відповісти
Война ще не скінчилася, а хер знает хто Ермак , за якого ніхто не голосував, починає делити шкіру ,не вбитого масковского ведмедя.
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24.03.2023 09:21 Відповісти
Какая отвратительная рожа!
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24.03.2023 09:40 Відповісти
Опять изобретают велосипед .Известно всем созидающим -маленькие налоги -страна растёт и развивается как на дрожжах .Ну а большие налоги -это приговор стране ,даже войны не надо -все и так развалится , или уйдёт в тень .Зеленокожие живут в другом мире и у них коммунизм ,а народ выгребает это зеленокожие безумие .Частная собственность священна для тех кто её у народа стырил ? Краеугольный камень страны -частная собственность нагло украдена и заменена на пустые лозунги -умри за ничто .Зеленые придуры плохо понимают - мотивация воевать у человека будет -если есть что защищать .Уже и тюрьма для уклонистов -ну смешные .Это же рабовладение чистой воды .У рашистов -та же история -и даже хуже -умирать за хотелки ху__ла -ну полная тупость. .
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24.03.2023 10:00 Відповісти
Зеленському доведеться невдовзі відповідати за дії завгоспа,якого він наділив диктаторськими повноваженнями.
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24.03.2023 11:33 Відповісти
І яке ти маєш відношення до податкової реформи??? Тепер завгосп ще буде економікою займатися? Як ці неуки уже достали. А мудрий нарід і дальше за нелоха!!!!
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24.03.2023 11:44 Відповісти
А шо Ермак у нас уже миинистр финансов?
Может я что-то проспал?
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24.03.2023 12:26 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 23.‎03.‎2023

Єрмак ( не держслужбовець, не державна особа) анонсував розробку нової податкової реформи
Міністерство фінансів зазначало, що не має інформації про розрахунки, які лягли у основу анонсованої Офісом президента податкової реформи.
Це не бардак... Це державний ХАОС ...
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24.03.2023 13:04 Відповісти

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