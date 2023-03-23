Єрмак анонсував розробку нової податкової реформи

Україні необхідно знайти найкращу конфігурацію нової податкової системи, яка б дозволила після перемоги над агресором на полі бою відбудувати країну із залученням як зовнішніх, так і внутрішніх інвесторів.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив у зверненні до учасників Українського саміту податкової реформи та антикорупції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Давайте поставимо за мету до нашої перемоги напрацювати таку модель, яка дасть змогу створити найпривабливіші серед країн-конкурентів умови для ведення бізнесу", – йдеться у зверненні голови Офісу президента.

За словами Єрмака, до процесу розробки податкової реформи потрібно залучити як міжнародних експертів, так і представників української бізнес-спільноти.

"Мають запропонувати податкові умови не гірші, ніж у сусідів. Вони мають бути набагато кращими. У глобальній конкуренції за інвестиції Україна має стати чемпіоном", – наголосив голова Офісу президента.

Він також заявив, що податкова реформа має "раз і назавжди" прибрати корупцію із податкової сфери.

"Прошу створити такий варіант податкової реформи, який зробить процвітання України неминучим. Вона на це заслуговує", – підсумував Єрмак.

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Як повідомлялося, раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в ОП обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. За його словами, разом із такими змінами передбачається майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства та доступ Податкової служби до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив проти озвученої Шурмою ідеї зниження податків, а Міністерство фінансів зазначало, що не має інформації про розрахунки, які лягли у основу анонсованої Офісом президента податкової реформи.

Своєю чергою міністр фінансів Сергій Марченко зауважував, що передбачене ініційованою заступником Офісу президента Ростиславом Шурмою зниження податків має передбачати компенсатори випадаючих доходів держбюджету і може бути вигідним окремим представникам бізнесу, натомість постраждати внаслідок цього можуть інші категорії громадян.

У цьому контексті прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що зараз всі податки, які бізнес платить в державний бюджет, ідуть на фінансування Сил безпеки та оборони, тому майбутня податкова реформа можлива лише після завершення війни, а роботу над нею потрібно вести разом з МВФ.