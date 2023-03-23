Росія обігнала Афганістан і стала найбільшим іноземним інвестором в Ірані

Росія стала найбільшим іноземним інвестором в Ірані, вклавши в економіку країни $2,76 млрд у фінансовому році, що закінчився цього тижня.

Про це міністр економіки та фінансів Ірану Ехсан Хандузі розповів Financial Times.

За його словами, інвестиції Росії спрямовані на проєкти у промисловості, гірничому та транспортному секторах економіки.

Водночас Хандузі не відповів на запитання, чи отримував Іран доходи від продажу зброї Росії.

За даними Міністерства економіки та фінансів Ірану, обсяг прямих іноземних інвестицій у країну за минулий фінансовий рік досяг $4,2 млрд, з них дві третини припали на Росію.

За даними ООН, у 2021 році Іран залучив лише $1,45 млрд у вигляді прямих інвестицій з-за кордону.

"Ми визначаємо наші відносини з Росією як стратегічні, і ми працюємо разом у багатьох аспектах, особливо в економічних відносинах... Китай і Росія є двома нашими основними економічними партнерами, Іран збирається розширювати свої відносини з ними шляхом виконання стратегічних угод", – сказав Хандоузі.

Водночас китайські інвестиції у Іран минулого року склали лише $131 млн, поступаючись Іраку, Об’єднаним Арабським Еміратам та Афганістану, що підкреслює, що не тільки західні компанії відмовляються від ведення бізнесу в Ірані.

Опитані FT аналітики скептично ставляться до того, наскільки далеко може піти розвиток торгівлі між Іраном та Росією, оскільки економіки обох країн базуються на сировинних товарах та виробляють аналогічні продукти.

При цьому уряд Ірану намагається стримати економічну нестабільність, яка охопила республіку, коли інфляція підскочила вище 47%, а ріал впав на 60% до долара США. Іранські економісти звинувачують владу в розпалюванні інфляції через надмірну емісію грошей.