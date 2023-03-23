Кіберполіція викрила зловмисників, які фінансували окупантів
Кіберполіція викрила фігурантів, які робили "донати" на потреби російських військових і незаконних збройних формувань так званих "ЛДНР".
"За результатами оперативних заходів правоохоронці заблокували криптогаманці, утворені росіянами, із майже 2 млн грн на рахунках", – сказано в повідомленні Нацполіції.
Восьмеро жителів різних регіонів України переказували гроші на потреби окупаційних військ і представників псевдореспублік "ЛДНР". Інформацію про збори вони отримували з пропагандистських Telegram-каналів. Загалом фігуранти переказали близько 200 тис. грн на криптогаманці, утворені росіянами.
У ході оперативних заходів кіберполіція заблокувала 8 криптовалютних гаманців, які використовувалися у злочинних цілях. Загальний баланс на рахунках становить близько 2 млн грн.
За місцями проживання фігурантів у Києві, в Харківській та Кіровоградській областях правоохоронці провели обшуки. Вилучено ноутбуки, жорсткі диски, мобільні телефони, банківські картки, SIM-карти, "чорнові" записи.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі та з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.
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