Кіберполіція викрила зловмисників, які фінансували окупантів

Кіберполіція викрила фігурантів, які робили "донати" на потреби російських військових і незаконних збройних формувань так званих "ЛДНР".

"За результатами оперативних заходів правоохоронці заблокували криптогаманці, утворені росіянами, із майже 2 млн грн на рахунках", – сказано в повідомленні Нацполіції.

Восьмеро жителів різних регіонів України переказували гроші на потреби окупаційних військ і представників псевдореспублік "ЛДНР". Інформацію про збори вони отримували з пропагандистських Telegram-каналів. Загалом фігуранти переказали близько 200 тис. грн на криптогаманці, утворені росіянами.

У ході оперативних заходів кіберполіція заблокувала 8 криптовалютних гаманців, які використовувалися у злочинних цілях. Загальний баланс на рахунках становить близько 2 млн грн.

За місцями проживання фігурантів у Києві, в Харківській та Кіровоградській областях правоохоронці провели обшуки. Вилучено ноутбуки, жорсткі диски, мобільні телефони, банківські картки, SIM-карти, "чорнові" записи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі та з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.