Євросоюз планує витратити 500 мільйонів євро на підтримку виробників боєприпасів

Влада Європейського Союзу має намір направити до 500 млн євро для підтримки компаній у країнах союзу, які виробляють боєприпаси.

"Єврокомісар Тьєррі Бретон заявив, що Європейський Союз планує витратити зі свого бюджету до 500 млн євро на підтримку виробників боєприпасів", – пише агентство Bloomberg, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, кошти в розмірі від 300 млн до 500 млн євро, згадані Бретоном, відносяться до третього пакету заходів, що є частиною ширшої стратегії ЄС з нарощування виробництва, у тому числі за рахунок нівелювання факторів, що його стримують.

При цьому сума в 500 млн євро йде додатково до 2 млрд євро, виділення яких раніше погодили глави МЗС і Міноборони країн ЄС для забезпечення України боєприпасами.

Бретон, який раніше відвідав військові заводи, у тому числі в Болгарії та Словаччині, також визнав, що європейські підприємства оборонної промисловості, можливо, зіткнуться з дефіцитом пороху, і додав, що ЄС вже працює над даною проблемою.

Він висловив сподівання, що ЄС вдасться поставити Україні протягом наступних 12 місяців 1 млн снарядів, але визнав, що це завдання простим не буде.

Крім цього, нагадує Bloomberg, ЄС доводиться мати справу і з іншими труднощами: так, раніше Болгарія – великий виробник військового спорядження радянської розробки – відмовилася від спільних закупівель боєприпасів для України.

Голова оборонного холдингу Polska Grupa Zbrojeniowa Себастьян Хвалек між тим заявив Bloomberg, що мета ЄС – поставити Києву 1 млн снарядів за 12 місяців – зараз "неможлива". Він пояснив, що на нарощування виробничих потужностей у союзі можуть піти місяці, якщо не роки, через необхідність приділяти увагу одразу всім ланцюжкам поставок та через заборону компаніям виробляти деякі предмети, якщо для їх створення не укладуть спеціальних контрактів.