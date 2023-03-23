Євросоюз планує витратити 500 мільйонів євро на підтримку виробників боєприпасів
Влада Європейського Союзу має намір направити до 500 млн євро для підтримки компаній у країнах союзу, які виробляють боєприпаси.
"Єврокомісар Тьєррі Бретон заявив, що Європейський Союз планує витратити зі свого бюджету до 500 млн євро на підтримку виробників боєприпасів", – пише агентство Bloomberg, передає Інтерфакс-Україна.
Як зазначається, кошти в розмірі від 300 млн до 500 млн євро, згадані Бретоном, відносяться до третього пакету заходів, що є частиною ширшої стратегії ЄС з нарощування виробництва, у тому числі за рахунок нівелювання факторів, що його стримують.
При цьому сума в 500 млн євро йде додатково до 2 млрд євро, виділення яких раніше погодили глави МЗС і Міноборони країн ЄС для забезпечення України боєприпасами.
Бретон, який раніше відвідав військові заводи, у тому числі в Болгарії та Словаччині, також визнав, що європейські підприємства оборонної промисловості, можливо, зіткнуться з дефіцитом пороху, і додав, що ЄС вже працює над даною проблемою.
Він висловив сподівання, що ЄС вдасться поставити Україні протягом наступних 12 місяців 1 млн снарядів, але визнав, що це завдання простим не буде.
Крім цього, нагадує Bloomberg, ЄС доводиться мати справу і з іншими труднощами: так, раніше Болгарія – великий виробник військового спорядження радянської розробки – відмовилася від спільних закупівель боєприпасів для України.
Голова оборонного холдингу Polska Grupa Zbrojeniowa Себастьян Хвалек між тим заявив Bloomberg, що мета ЄС – поставити Києву 1 млн снарядів за 12 місяців – зараз "неможлива". Він пояснив, що на нарощування виробничих потужностей у союзі можуть піти місяці, якщо не роки, через необхідність приділяти увагу одразу всім ланцюжкам поставок та через заборону компаніям виробляти деякі предмети, якщо для їх створення не укладуть спеціальних контрактів.
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