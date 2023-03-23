У Києві відновлять роботу станції метро "Гідропарк"
Із 1 квітня в столиці відновлять роботу станції метро "Гідропарк", поки що працюватиме лише вестибюль 1.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає пресслужба КМДА.
"Із 1 квітня відновлюємо роботу станції метро "Гідропарк" для пасажирів. Працюватиме поки вестибюль № 1. Повз станцію "Дніпро" поїзди, як і зараз, слідуватимуть без зупинки", – уточнив міський голова.
Він зауважив, що станція "Гідропарк" розташована на наземній ділянці метрополітену, тому під час повітряних тривог вона не працюватиме.
"Укриттями для населення слугують тільки підземні станції. А поїзди під час тривог не курсують наземними ділянками задля безпеки пасажирів", – нагадав Кличко.
Мер Києва додав, що як і зараз, рух поїздів "червоною" гілкою підземки під час повітряних тривог здійснюватиметься від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".
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