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У Києві відновлять роботу станції метро "Гідропарк"

метро,гідропарк

Із 1 квітня в столиці відновлять роботу станції метро "Гідропарк", поки що працюватиме лише вестибюль 1.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає пресслужба КМДА.

"Із 1 квітня відновлюємо роботу станції метро "Гідропарк" для пасажирів. Працюватиме поки вестибюль № 1. Повз станцію "Дніпро" поїзди, як і зараз, слідуватимуть без зупинки", – уточнив міський голова.

Він зауважив, що станція "Гідропарк" розташована на наземній ділянці метрополітену, тому під час повітряних тривог вона не працюватиме.

"Укриттями для населення слугують тільки підземні станції. А поїзди під час тривог не курсують наземними ділянками задля безпеки пасажирів", – нагадав Кличко.

Мер Києва додав, що як і зараз, рух поїздів "червоною" гілкою підземки під час повітряних тривог здійснюватиметься від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".

Автор: 

Гідропарк (7) Київ (4677) Кличко Віталій (573) Метрополітен (611)


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И переименовать в станцию метро Военкомат.
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23.03.2023 21:10 Відповісти

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