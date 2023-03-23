"Нова пошта" вкладе 10 мільйонів євро у розвиток бізнесу у Європі

Компанія "Нова пошта" інвестує 10 млн євро в розвиток у країнах Європи до 2025 року, плануючи відкрити 200 відділень у 30 країнах.

"Буде інвестовано 10 млн євро. Загалом ми плануємо відкрити 200 відділень у 30 країнах", – повідомив співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк на відкритті першого вантажного відділення в Литві, передає Інтерфакс-Україна.

Поперешнюк уточнив, що в розвиток мережі в Польщі компанія вже вклала 1 млн євро.

"Найближчим часом у Литві буде відкрито щонайменше три відділення, а також по одному в Ризі та Таллінні. Все залежатиме від кількості клієнтів та відправлень", – додав Поперешнюк.

За його словами, у Німеччині протягом трьох місяців будуть відкриті відділення у 12 містах.

"Перше з'явиться в Берліні на початку травня. Робота там вже активно ведеться", – уточнив співвласник "Нової пошти".

"Нова пошта" у 2022 році доставила 315 млн посилок. Фінансових результатів за минулий рік компанія не розголошує.