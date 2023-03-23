Мінцифри розробило індекс цифрової трансформації регіонів

Міністерство цифрової трансформації України розробило Індекс цифрової трансформації регіонів – один з інструментів для вимірювання процесів інформатизації та цифровізації у 24 регіонах країни.

"Такий аналіз дозволяє визначити ефективність органів влади у напрямі цифровізації, а також побачити потреби в цифровій трансформації", – сказано в повідомленні Мінцифри.

Мета Індексу: створити базу для дослідження рівня цифрової трансформації в обласних державних адміністраціях. Результати дозволять владі, аналітикам, розробникам та іншим зацікавленим сторонам оптимізувати процеси діджиталізації в області.

Індекс містить 8 основних блоків:

інституційна спроможність

розвиток інтернету

розвиток ЦНАП

режим "без паперів"

цифрова освіта

візитівка області

проникнення базових електронних послуг

галузева цифрова трансформація

Результати проведеного дослідження 2022 року демонструють, що Індекс у межах України становить 0,65 бала з 1 можливого. Найвище значення мають Дніпропетровська (0,916), Тернопільська (0,91) та Одеська (0,836) області. Серед основних субіндексів найвищі значення спостерігаються у "Розвиток ЦНАП" (0,771), "Режим "без паперів" (0,691) та "Розвиток інтернету" (0,683).

Одним із важливих складників Індексу цифрової трансформації регіонів є інституційна спроможність, що є першим етапом у цифровому розвитку регіону та реалізується цифровими лідерами та лідерками у громаді.

"Цифрова трансформація у регіонах України сприяє зменшенню цифрового розриву для людей, які проживають у менш розвинених регіонах. Завдяки роботі цифрових лідерів та лідерок області зможуть бути більш економічно розвиненими та створювати нові можливості для бізнесу. У Міністерстві ми розуміємо, що розвиток регіонів починається з базових цифрових навичок. Тож проєкт "Дія.Цифрова освіта" є одним із напрямів нашої команди, що підсилює регіональну цифрову трансформацію", – зазначила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан.

Розвиток цифрових технологій підвищує попит на IT-фахівців у держорганах. Фактична кількість працівників у структурних підрозділах із розвитку інформатизації в ОДА становить 70,7% від запланованого. У Чернівецькій, Кіровоградській та Чернігівській областях спостерігається запит на збільшення команд у напрямі цифрової трансформації.

Відповідно до результатів дослідження, станом на 2021 рік частка українців, що мають цифрові навички на рівні "базові" та "вищі", становить 52,2%. До 2024 року Мінцифри визначає ціль в охопленні 6 млн українців навчальним контентом на базі "Дія.Цифрова освіта". Дані демонструють, що у Вінницькій, Полтавській та Закарпатській областях мешканці найбільше поінформовані та залучені до платформи "Дія.Цифрова освіта". Натомість є області, де критично важливо підвищити рівень залученості мешканців до цієї платформи: Івано-Франківська, Сумська, Харківська та Рівненська області.

Також в Україні запроваджується режим "без паперів" з метою підвищення ефективності держорганів, зменшення витрат та оптимізації послуг для населення. Режим "без паперів" передбачає використання цифрової інфраструктури, як-от хмарні сервіси, інформаційні системи та платформи. У межах дослідження передбачалося вимірювання процесів електронного документообігу, оцифрування реєстрів в обласних державних адміністраціях та впровадження електронних послуг у закладах різного типу. Значення субіндексу становить 0,691 з 1 можливого. У переліку областей найвищі значення є у Полтавській (0,967), Одеській (0,958) та Дніпропетровській (0,952) областях, а найнижчі – у Запорізькій (0,063), Івано-Франківській (0,162) та Чернівецькій (0,39) областях.