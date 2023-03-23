Угода на $15 мільярдів: японська корпорація Toshiba змінить власника

Консорціум інвесторів на чолі з найбільшим у Японії фондом прямих інвестицій Japan Industrial Partners (JIP) купує японський промисловий конгломерат Toshiba Corp. за 2 трлн єн (понад $15 млрд).

Покупці заплатять по 4620 єн за акцію Toshiba, що приблизно на 10% перевищує їхню вартість на закриття торгів 23 березня. Після завершення операції компанія стане приватною, передає Інтерфакс-Україна.

Якщо угода отримає підтримку з боку акціонерів та регулюючих органів, це ознаменує завершення багаторічної нестабільності в Toshiba, колишньому лідері японського корпоративного світу, який уже змушений був відмовитися від багатьох відомих підрозділів, включно з виробництвом ноутбуків та медичного обладнання.

У квітні минулого року Toshiba оголосила про плани запросити у потенційних інвесторів пропозиції щодо варіантів реструктуризації. Приблизно місяць до цього акціонери компанії відхилили план керівництва з поділу бізнесу на частини. При цьому іноземні інвестори звернулися до компанії з проханням розглянути можливість продажу всієї компанії в приватній інвестфірмі.