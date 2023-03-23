МЗС заперечує існування додаткових умов у "зерновій угоді"

Україна в рамках зернової угоди має і виконує зобов’язання перед ООН і Туреччиною, якими продекларувала збереження за собою права здійснювати поставку українського зерна ще на 120 днів. Про жодні додаткові умови, окрім поставок збіжжя морським шляхом, в угоді не йдеться.

"По-перше, ви маєте чітко пам'ятати, що ми підписували угоду з Туреччиною і з ООН, відповідно, зобов'язання ми маємо і дотримуємося перед, власне, світовою спільнотою, ООН і Туреччиною. Ми продекларували нашим партнерам в ООН і Туреччині, що зберігаємо за собою право здійснювати поставку нашого зерна на такий тривалий період (120 днів, – ред.). Що підписувала і що декларує Росія, мені важко сказати", – заявив заступник міністра закордонних справ Микола Точицький у коментарі Укрінформу.

Коментуючи заяву Росії щодо продовження зернової угоди на 60 днів замість 120, він зауважив, що це "чергова гра в суб'єктність і намагання показати, що без них у світі нічого не відбуватиметься".

"Але насправді це не так. Є достатня кількість країн, які за рік війни зрозуміли, хто є агресором, а хто жертвою, хто захищається і допомагає світові в боротьбі з масовим голодом, а хто створює перепони, щоб цей голод поширити й тим самим завоювати собі вплив у тому чи іншому регіоні", – констатував дипломат.

Коментуючи буцімто доведення Росією своєї позиції до української сторони, заступник міністра нагадав, що в України немає дипломатичних відносин із РФ.

"Очевидно, вони передавали щось через когось із своїх партнерів, яких у них небагато. Однак я особисто поки що з цим не знайомий", – зазначив Точицький.

Він також відкинув висунуті Росією умови продовження зернової угоди.

"Якщо ви подивитеся в угоду, яку ми підписували, там ідеться про постачання морським шляхом українського зерна", – акцентував заступник глави МЗС.

За його словами, Росія обрала єдиний шлях – створювати перешкоди й коаліцію навколо себе, яка в рамках міжнародних організацій буде говорити, що "бідна Росія" потерпає від війни з Україною.

"Але війну почали вони, і це, відверто кажучи, нонсенс, ніхто їм ні в чому не перешкоджає", – резюмував Точицький.

Як повідомлялося, в МЗС Росії заявили 20 березня, що Москва погодилася продовжити зернову угоду, дія якої завершилася 18 березня, нібито тільки на 60 днів, замість 120, як було раніше. При цьому, змін щодо кількості портів, номенклатури вантажів і порядку проведення інспекцій немає. Для подальшого продовження "Чорноморської ініціативи" Москва вимагає виконання своїх умов, зокрема, перепідключення "Россєльхозбанку" до SWIFT; відновлення поставок сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування; скасування обмежень на страхування й перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів; відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса"; розблокування зарубіжних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства й добрив

При цьому в російському МЗС стверджують, що їхня позиція була нібито доведена до турецької та української сторін, а також представників ООН.

Пізніше віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що дію "Чорноморської зернової ініціативи" продовжили ще на 120 днів.