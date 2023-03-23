У Ренійському порту збудують мультимодальний термінал

Ренійська міська рада надала ТОВ "Девелопмент Рені Термінал" попередній дозвіл на будівництво мультимодального терміналу в Ренійському морському порту.

Як ідеться в повідомленні Ренійської міської ради, на засіданні у середу, 22 березня, депутати схвалили рішення надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок із подальшою передачею в оренду на 49 років для будівництва та розміщення мультимодального терміналу.

Розміщення мультимодального терміналу заплановано в місті Рені Ізмаїльського району Одеської області, за межами населеного пункту.

За словами представника компанії, будівництво нового терміналу відкриває можливісті для створення нових робочіх місць та залучення інвестицій у громаду.

У листопаді 2022 року в Ренійському морському порту почав роботу контейнерний термінал "Вікінг Альянс", який є єдиним в Україні контейнерним терміналом, що працює після російського військового вторгнення в лютому, пишуть Порти України.

Ренійський морський порт розташований на лівому березі річки Дунай за 63 милі від гирла річки. Проектна потужність – 7,7 млн тонн. Кількість вантажних причалів – 33, довжина вантажного причального фронту – 3,96 кілометра. У порту працюють ДП "Ренійський морський торговельний порт", ТОВ "РеніЛіс", ТОВ "Рені-Термінал", ТОВ "Агро-Рені", ТДВ "Ренійський елеватор", ТОВ "Рені-Лайн", ТОВ "Укрчем", ПП " Ларус Шиппінг" та інші портові оператори.

Ренійський морський порт у 2022 році збільшив перевалку вантажів порівняно з 2021 роком у 6,5 разу – до 6,8 млн тонн.