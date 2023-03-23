Мінагрополітики уклало меморандум з "Укрнафтою" про забезпечення аграріїв пальним

Міністерство аграрної політики та продовольства України та ПАТ "Укрнафта" домовились про розробку спільних програм підтримки українських аграріїв, зокрема щодо забезпечення пальним

Меморандум передбачає прозоре залучення й розподіл усіх видів підтримки для сільгоспвиробників через Державний аграрний реєстр, ідеться в повідомленні Мінагрополітики.

Пріоритетним є забезпечення їх пальним.

"Укрнафта" спільно з Мінагрополітики домовились найближчим часом розробити цільові програми із забезпечення нафтопродуктами.

Як повідомлялося, гендиректор "Укрнафти" Сергій Корецький у інтерв'ю БізнесЦензору розповідав, що після зміни керівництва в компанії виявили нестачу сотень тисяч тонн нафти і дебіторську заборгованість за нафтопродукти у розмірі 20 мільярдів гривень.

Він також зазначав, що нове керівництво компанії планує розпочати експорт нафти та/або її постачання за давальницькою схемою, оскільки єдиний великий споживач нафти в Україні – Кременчуцький НПЗ – зруйнований російськими ракетними ударами.

Читайте детальніше: Сергій Корецький: "В "Укрнафті" виявили нестачу сотень тисяч тонн нафти і зникло 100 тис тонн нафтопродуктів на 5 млрд грн"

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.