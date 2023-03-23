Нацкомісія оштрафувала "Хмельницькгаз збут" на 850 тисяч

Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала ТОВ "Хмельницькгаз збут" на 850 тис. грн за результатами планової перевірки за порушення законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері постачання природного газу.

Як повідомив регулятор, перевірка проводилася відповідно до плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік та охоплювала діяльність компанії в період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2022 року, передає Інтерфакс-Україна.

"НКРЕКП винесла рішення накласти на "Хмельницькгаз збут" санкцію у вигляді штрафу у розмірі 850 тис. грн. Крім того, регулятор зобов'язав компанію до 1 травня 2023 року усунути порушення вимог ліцензійних умов щодо складання звітності, а також повідомити про це НКРЕКП", – констатувала Нацкомісія за результатами ухвалення свого рішення на засіданні 22 березня.

Серед зафіксованих регулятором із боку газопостачальника порушень зазначено несвоєчасне збалансування портфоліо балансування, несвоєчасне складання та подання до НКРЕКП звітності, а також недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу.

Крім того, "Хмельницькгаз збут" порушив терміни повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, які мають додаватися до заяви про отримання ліцензії.

ТОВ "Хмельницькгаз збут" входить до групи постачальників, контрольні пакети акцій яких є власністю операторів газорозподільних мереж ГРС, об'єднаних під брендом "Регіональна газова компанія".