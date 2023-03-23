Нацбанк отримав право на примусовий продаж майна Київського суднобудівного заводу

Національний банк України отримав можливість за рішенням суду завершити примусову реалізацію майна ПАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" поза межами процедури банкрутства.

Як ідеться в повідомленні НБУ, це стало можливим завдяки рішенню Північного апеляційного господарського суду, який 15 березня 2023 року залишив без змін ухвалу Господарського суду міста Києва від 3 жовтня 2022 року. Цією ухвалою суд за заявою Національного банку надав дозвіл на реалізацію в межах виконавчого провадження майна ПАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" поза межами процедури банкрутства.

Відповідно до статті 9 Кодексу України з процедур банкрутства та висновків Верховного Суду ухвалена Північним апеляційним господарським судом постанова не підлягає касаційному оскарженню.

"Надана судом згода на задоволення вимог забезпеченого кредитора – Національного банку України – коштом майна боржника поза межами процедури банкрутства дає змогу позбутися залежності від перебігу процедури банкрутства зі всіма її обмеженнями та можливими зловживаннями недобросовісних учасників. Це дасть змогу якнайшвидше розпочати продаж майна заводу на конкурентних умовах", – прокоментував начальник управління правової та судової роботи з проблемними активами Юридичного департаменту Національного банку Сергій Бойко.

Нині триває виконавче провадження. Майно ПАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" буде виставлене на аукціон за ціною, що визначить суб’єкт оціночної діяльності, залучений відповідно до постанови державного виконавця в межах виконавчого провадження.

Нагадаємо, ПАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" є майновим поручителем за зобов’язаннями банку "Фінанси та Кредит" перед Національним банком на загальну суму понад 4 млрд грн.

У 2009-2010 роках завод уклав з Національним банком договори іпотеки та застави в забезпечення виконання зобов’язань за наданими банку кредитами рефінансування.

Оскільки зобов’язання за кредитами не були виконані, Національний банк звернувся до суду з метою звернення стягнення на майно в судовому порядку. Йдеться про нежитлові будівлі загальною площею 43 440,9 кв. м та рухоме майно, що є власністю ПАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" і знаходяться за адресою: Київ, вул. Набережно-Лугова, 8.

Загальний обсяг залишку заборгованості банку "Фінанси та Кредит" перед Національним банком за кредитами рефінансування становить 6,2 млрд грн.

Нагадаємо, Національний банк України 17 вересня 2015 року ухвалив рішення про віднесення банку "Фінанси та Кредит" до категорії неплатоспроможних.

На момент ухвалення цього рішення акціонером банку був Костянтин Жеваго, який опосередковано володів часткою в розмірі 97,67% акцій.