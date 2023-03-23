Європейська рада підтримала обмеження цін на російську нафту та посилення санкцій

Лідери держав-членів Європейського Союзу 23 березня погодились продовжувати санкційний тиск на Росію, зокрема шляхом обмеження цін на нафту, аби покарати її за повномасштабне вторгнення в Україну.

Як зазначається у висновках саміту ЄС щодо України, Європейський Союз підтримує подальше збереження й посилення колективного тиску на Росію, зокрема за допомогою можливих подальших обмежувальних заходів, а також продовженню роботи над обмеженням ціни на нафту разом із партнерами, передає Європейська правда.

"Європейська рада підкреслює важливість і невідкладність активізації зусиль для забезпечення ефективної імплементації санкцій на європейському та національному рівнях і твердо зобов'язується ефективно запобігати і протидіяти їх обходу в третіх країнах і з боку третіх країн", – підкреслили лідери ЄС.

Крім того, Європейська рада пропонує Раді ЄС та Європейській Комісії посилити необхідні інструменти правозастосування та розробити разом з державами-членами повністю скоординований підхід із цією метою.

"Європейський Союз посилить свою роботу з партнерами з метою протидії неправдивим російським наративам та дезінформації про війну", – зазначається у висновках.