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Європейська рада підтримала обмеження цін на російську нафту та посилення санкцій

евросовет

Лідери держав-членів Європейського Союзу 23 березня погодились продовжувати санкційний тиск на Росію, зокрема шляхом обмеження цін на нафту, аби покарати її за повномасштабне вторгнення в Україну.

Як зазначається у висновках саміту ЄС щодо України, Європейський Союз підтримує подальше збереження й посилення колективного тиску на Росію, зокрема за допомогою можливих подальших обмежувальних заходів, а також продовженню роботи над обмеженням ціни на нафту разом із партнерами, передає Європейська правда.

"Європейська рада підкреслює важливість і невідкладність активізації зусиль для забезпечення ефективної імплементації санкцій на європейському та національному рівнях і твердо зобов'язується ефективно запобігати і протидіяти їх обходу в третіх країнах і з боку третіх країн", – підкреслили лідери ЄС.

Крім того, Європейська рада пропонує Раді ЄС та Європейській Комісії посилити необхідні інструменти правозастосування та розробити разом з державами-членами повністю скоординований підхід із цією метою.

"Європейський Союз посилить свою роботу з партнерами з метою протидії неправдивим російським наративам та дезінформації про війну", – зазначається у висновках.

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нафта (4777) росія (14175) санкції (4378) Євросоюз (5095)


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А в ******* запитали перед тим як робити такі заяви?
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23.03.2023 23:28 Відповісти

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