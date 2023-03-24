У Києві перейменували ще 16 вулиць

Київрада на засіданні 23 березня перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, зокрема, нові назви отримали:

вулиця Льва Толстого – вулиця Гетьмана Павла Скоропадського

площа Льва Толстого – площа Українських Героїв

бульвар Перова – проспект Воскресенський

проспект Визволителів – проспект Георгія Нарбута (український художник-графік, ілюстратор, автор перших українських державних банкнот і поштових марок)

проспект Юрія Гагаріна – проспект Леоніда Каденюка (перший космонавт незалежної України)

вулиця Марини Цвєтаєвої – вулиця Олександри Екстер (художниця, представниця європейського кубізму та футуризму, одна із засновниць стилю "ар-деко")

вулиця Суздальська – вулиця Олекси Гірника (український дисидент, політв’язень, який вчинив акт самоспалення проти русифікації України)

Загалом у столиці вже перейменували 288 міських об’єктів.