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У Києві перейменували ще 16 вулиць

київ,толстого,льва

Київрада на засіданні 23 березня перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, зокрема, нові назви отримали:

  • вулиця Льва Толстого – вулиця Гетьмана Павла Скоропадського
  • площа Льва Толстого – площа Українських Героїв
  • бульвар Перова – проспект Воскресенський
  • проспект Визволителів – проспект Георгія Нарбута (український художник-графік, ілюстратор, автор перших українських державних банкнот і поштових марок)
  • проспект Юрія Гагаріна – проспект Леоніда Каденюка (перший космонавт незалежної України)
  • вулиця Марини Цвєтаєвої – вулиця Олександри Екстер (художниця, представниця європейського кубізму та футуризму, одна із засновниць стилю "ар-деко")
  • вулиця Суздальська – вулиця Олекси Гірника (український дисидент, політв’язень, який вчинив акт самоспалення проти русифікації України)

Загалом у столиці вже перейменували 288 міських об’єктів.

Автор: 

Київ (4677) перейменування (47)


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