Франція може витіснити Росію при будівництві угорської АЕС, – FT

Угорські посадовці розпочали переговори з Францією про посилення її ролі в ядерній програмі, що зрештою може призвести до витіснення РФ з проєкту розширення єдиної АЕС в Угорщині.

Як пише Financial Times, Будапешт розпочав переоцінку проєкту своєї економічної співпраці з Росією на 12 млрд євро, який полягав у розширенні АЕС "Пакш" під керівництвом російського "Росатому", передає Украінформ.

Французький державний виробник ядерних реакторів Framatome виступає субпідрядником "Росатому" в Угорщині, забезпечуючи разом із німецькою компанією Siemens постачання системи управління для АЕС.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент Франції Еммануель Макрон обговорили співпрацю у проєкті "Пакш" минулого тижня.

"Ми й надалі посилюватимемо роль Framatome в інвестиціях у "Пакш", – заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після візиту до Франції.

Проте Угорщина поки що не готова повністю відмовитися від проєкту або замінити основну російську конструкцію реактора на іншу, оскільки процес повторного затвердження документації регуляторами ЄС та МАГАТЕ може зайняти роки.

Волночас, за даними FT, режим санкцій проти РФ посилює імовірність відмови Угорщини від участі Москви в проєкті. Чи означає це заміну "Росатому" іншим партнером чи будівництво нової електростанції, поки що незрозуміло.

Перехід на французькі технології ознаменував би значну зміну промосковського курсу Орбана, зазначає видання.