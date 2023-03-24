Ціни на зарядні станції в Україні впали на понад 40%, генератори подешевшали на 20%. ІНФОГРАФІКА

Унаслідок потепління, активної роботи енергетиків, податкових пільг та дефіциту крилатих ракет у РФ рухнули ціни на зовнішні акумулятори та генератори – на 41% та 21% відповідно.

Про це пише Forbes із посиланням на дані цінового агрегатора Hotline.

Серед зовнішніх акумуляторів найбільше подешевшав найпопулярнішій у категорії прилад – EcoFlow DELTA 2. Порівняно з листопадом 2022 року його ціна впала на 55% – 43 тис. грн. Водночас у сегменті генераторів найбільше ціни впали на Walter Stahl PR8500WS та EnerSol – на 47%.

Вартість на ці пристрої почали падати у грудні 2022 року. Ще у листопаді співзасновник компанії DroneUA, яка є ексклюзивним дистрибʼютором продукції EcoFlow, Валерій Яковенко визнав спекулятивну складову в роздрібних цінах. Наразі спекуляції зникли.

До того ж почали діяти пільги на ввезення генераторів та трансформаторів без сплати ПДВ та покращилася ситуація в енергетиці.

Якщо в листопаді світла в середньому по Україні не було 12% робочого часу, а останній тиждень цього місяця – 24%, то вже у лютому у більшій частині країни скасували навіть стабілізаційні відключення.

За словами власника онлайн-магазину Stylus Андрія Карпюка, наразі усі магазини продають у великий мінус, "аби продати – попит впав, і всі запанікували, що гроші заморожені".

На тлі величезного попиту ритейлери, сфокусувавшись на прибутку, потрапили в пастку залишків. Залишків генераторів у найбільших мереж вистачить на чотири роки. Натомість, стоки зарядних станцій – не настільки масштабні. Залишки станцій можуть покрити попит від 4 до 7 місяців.

Водночас разом із розпродажем залишків поступово зростатимуть і ціни, зазначають представники ринку. Є ймовірність, що тренд на енергонезалежність буде тільки зростати.