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Новини
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Ціни на зарядні станції в Україні впали на понад 40%, генератори подешевшали на 20%. ІНФОГРАФІКА

генератор

Унаслідок потепління, активної роботи енергетиків, податкових пільг та дефіциту крилатих ракет у РФ рухнули ціни на зовнішні акумулятори та генератори – на 41% та 21% відповідно.

Про це пише Forbes із посиланням на дані цінового агрегатора Hotline.

Серед зовнішніх акумуляторів найбільше подешевшав найпопулярнішій у категорії прилад – EcoFlow DELTA 2. Порівняно з листопадом 2022 року його ціна впала на 55% – 43 тис. грн. Водночас у сегменті генераторів найбільше ціни впали на Walter Stahl PR8500WS та EnerSol – на 47%.

Вартість на ці пристрої почали падати у грудні 2022 року. Ще у листопаді співзасновник компанії DroneUA, яка є ексклюзивним дистрибʼютором продукції EcoFlow, Валерій Яковенко визнав спекулятивну складову в роздрібних цінах. Наразі спекуляції зникли.

Ціни на зарядні станції в Україні впали на понад 40%, генератори подешевшали на 20% 01

До того ж почали діяти пільги на ввезення генераторів та трансформаторів без сплати ПДВ та покращилася ситуація в енергетиці.

Якщо в листопаді світла в середньому по Україні не було 12% робочого часу, а останній тиждень цього місяця – 24%, то вже у лютому у більшій частині країни скасували навіть стабілізаційні відключення.

Ціни на зарядні станції в Україні впали на понад 40%, генератори подешевшали на 20% 02

За словами власника онлайн-магазину Stylus Андрія Карпюка, наразі усі магазини продають у великий мінус, "аби продати – попит впав, і всі запанікували, що гроші заморожені".

На тлі величезного попиту ритейлери, сфокусувавшись на прибутку, потрапили в пастку залишків. Залишків генераторів у найбільших мереж вистачить на чотири роки. Натомість, стоки зарядних станцій – не настільки масштабні. Залишки станцій можуть покрити попит від 4 до 7 місяців.

Водночас разом із розпродажем залишків поступово зростатимуть і ціни, зазначають представники ринку. Є ймовірність, що тренд на енергонезалежність буде тільки зростати.

Автор: 

ціни (3440) електроенергія (4234) генератор (103)


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Тобто, цим підтверджується факт, що так звані бізнесмени/спекулянти наживалися на війні, по-суті мародерствували і не понесуть за це жодного покарання. Відтак, дається сигнал іншим, що отримувати надприбутки у військовий час - це нормально і треба продовжувати. Не дивно, що ціни зростають щодня і майже на все.
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24.03.2023 13:32 Відповісти
Бариги в печалі. Зима закінчилась, електропостачання є навіть в селах. І цим мудакам держава пільги на ввіз зробила щоб вони продавали втридорога. В Розетці генератори молодших лінійок 3 кВт (галімий Китай) були взимку в пік проблем з електрикою по 32-35 тис. Зараз 8900 по моєму акцію бачив...Хоча вони коштували до війни взагалі по 4-5 тис.
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24.03.2023 14:13 Відповісти
Сезон Бариг минув...
Вони в ,,печали😪😪😪"
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24.03.2023 14:27 Відповісти
Напарили лохам гаджетов,а теперь выясняется,не больно они то и нужны были...И электричество было..Но,напарили.То на Ковиде заработали,то на войне и энергетике..Ну,як Вы хотіли любі..Посміхніться,вам це личить )
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24.03.2023 15:10 Відповісти
Я еще в 2014-ом всем затарился,хуже было нам у кого отопление на помпах работало.
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24.03.2023 15:12 Відповісти
Намародерили барыги на людском горе и похрюкивают от счастья.
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24.03.2023 15:11 Відповісти
Цікава динаміка насправді. Роблю висновок що генератор треба зараз, влітку купувати
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22.06.2023 12:29 Відповісти
Ну так, звичайно! На вартості генератора точно можна зараз непогано зекономити і вам точно не прийдеться його шукати по десяткам різних сайті як це було до прикладу от лише взимку. Ми дизель генератор 150 кВт https://www.powersol.com.ua/shop/generatory/dizelnyj/150-kvt/ от вже замовили. І я точно знаю, що зробили абсолютно правильно
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23.06.2023 11:49 Відповісти

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