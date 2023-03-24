Три чверті європейців підтримують санкції проти Росії, – опитування

Більшість європейців продовжує підтримувати санкції проти РФ та виступає за продовження збройної підтримки України.

Про це свідчать дані організованого Єврокомісією опитування "Євробарометр", яке проводилося з 12 січня та 6 лютого в країнах ЄС і 12 країнах за межами Євросоюзу, передає Європейська правда.

Так, економічні санкції, як і раніше, мають значну підтримку серед населення Європи – 74% респондентів підтримують їх.

Схожа ситуація спостерігається й щодо поставок зброї та іншої військової допомоги Україні. Ці заходи мають підтримку 65% європейців. Цікаво, що в Західній Німеччині поставки зброї підтримують 69%, натомість у Східній Німеччині 55% – проти цього.

Останній випуск "Євробарометра" закцентував увагу на задоволеності населення реакцією ЄС та країн-членів на кризу, спричинену війною.

Переважна більшість (51%) німців заявили, що вони задоволені реакцією ЄС на російську агресію. Однак на цей показник сильно впливає незадоволення у Східній Німеччині: там підтримують дії уряду менше, ніж третина населення.

Що стосується гуманітарної підтримки, то тут показники значно вищі. Наприклад, надання гуманітарної допомоги людям, які постраждали від війни, у Німеччині схвалюють 92%.

Очільник представництва Єврокомісії в Німеччині Йорг Воян вважає, що курс ЄС щодо російської агресії в Україні в основному підтвердився.

"Загалом більшість європейців підтримують чіткий курс, який проводять Європейська комісія та держави-члени: гроші та гуманітарна допомога для тих, хто постраждав від нападу Росії, прийом біженців – ми бачимо багато рейтингів схвалення", – зазначив він.