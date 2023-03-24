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Страхова компанія "Оранта" Ярославського збільшила прибуток у 5 разів

ярославский

Національна страхова компанія "Оранта" завершила 2022 рік завершила з чистим прибутком у розмірі 77,07 млн грн, що в 4,6 раза більше, ніж роком раніше.

Про це свідчить інформація компанії у базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Активи страховика за минулий рік зросли на 23,5% – до 1,3 млрд грн, сумарна дебіторська заборгованість – на 9,8%, до 36,8 млн грн, гроші та їх еквівалент – на 1,6%, до 20,85 млн грн, власний капітал – на 27,9%, до 411,4 млн грн.

Довгострокові зобов'язання компанії зросли на 21,5% – до 820,9 млн грн, поточні – на 22%, до 69,6 млн грн.

Згідно із порядком денним зборів акціонерів, запланованих на 24 квітня, 74,4 млн грн (або 95,6%) отриманого прибутку за 2022 рік планується направити на покриття збитків попередніх періодів, а 2,82 млн грн (2,5%) перерахувати до резервного капіталу.

Крім цього акціонери планують затвердити звіти правління, наглядової ради та ревізійної комісії та заслухати звіт аудитора, зазначено у повідомленні компанії.

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Як повідомлялося, основним бенефіціаром компанії є Олександр Ярославський.

НАСК "Оранта" є правонаступником "Укрдержстраху", заснованого 25 листопада 1921 року. 1993 року "Укрдержстрах" було перетворено, його засновником з боку держави виступив Фонд держмайна України (ФДМ). У 2007 році ФДМ продав інвестору останній пакет акцій, що перебуває у державній власності.

Автор: 

Оранта (7) прибуток (1802) страхування (668) Ярославський Олександр (179) страхові компанії (272)


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