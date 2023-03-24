Новий пакет санкцій проти Росії знову буде направлений на боротьбу з їх обходом, – фон дер Ляйєн

У наступному, 11 пакеті санкцій проти Росії Євросоюз планує приділити пильну увагу боротьбі проти обходу запроваджених раніше обмежувальних заходів.

Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У 11-му пакеті санкцій ми сконцентруємося насамперед на боротьбі проти обходу обмежувальних заходів", – сказала вона, не уточнивши, коли планується розпочати роботу над 11-м пакетом санкцій.

Фон дер Ляйєн зазначила, що певні заходи в цьому напрямку ЄС вжив ще у десятому пакеті санкцій.

Як повідомлялося, раніше спецпосланець ЄС Девід О'Салліван підтвердив, що Брюссель має намір змістити акценти з ухвалення нових санкцій проти Росії на забезпечення дотримання та зміцнення вже чинних.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель також зазначав, що Європейський Союз майже вичерпав свої варіанти нових санкцій проти Росії, і блоку необхідно зосередити увагу на фінансовій та військовій підтримці України.

За даними видання Politico, новий підхід зумовлений насамперед тиском з боку столиць країн ЄС (за винятком країн Балтії та Польщі), які стверджують, що для нових санкцій проти режиму Владіміра Путіна більше немає місця і нові санкції проти будь-яких секторів економіки РФ вдарили б по блоку більше, ніж по Росії.

За даними європейських ЗМІ, Євросоюз досі не запровадив санкції проти найбагатшого російського мільярдера Владіміра Лісіна через позицію кількох країн-членів, зокрема, Бельгії. Своєю чергою Франція, Угорщина та Болгарія блокують санкції Євросоюзу проти російської атомної енергетики, зокрема й проти "Росатома".