Французька мережа будівельних гіпермаркетів Leroy Merlin йде з Росії
Французька мережа будівельних гіпермаркетів Leroy Merlin вирішила передати всі свої магазини в Росії місцевому менеджменту.
Про це йдеться у заяві власника мережі групи ADEO.
"Після понад 18 років діяльності в Росії передача контролю на мережею Leroy Merlin місцевому менеджменту повинна зберегти робочі місця для 45 тис. співробітників компанії, а також забезпечити подальшу діяльність мережі на користь жителям", – заявили в компанії.
Зазначається, що процес виходу розпочато кілька місяців тому, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну ADEO призупинила все нові інвестиції в РФ.
"Угода буде схвалена відповідними органами у Росії. Протягом усього процесу пріоритет ADEO – діяти відповідально, поважаючи всіх співробітників", – додали в пресслужбі.
Мережа гіпермаркетів Leroy Merlin у Росії охоплює 111 магазинів у 65 містах країни.
Після початку пономасштабної війни Leroy Merlin запевнила своїх російських партнерів, що продовжить працювати в Росії. Компанія також зазначала, що після виходу деяких гравців з російського ринку мережа Leroy Merlin відкрита до пропозицій щодо збільшення поставок та розширення асортименту.
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"Вхід - рупь, вихід - десять"
Продадуть майно за безцінь китайцям
Це рашка, дєтки! 😂
теж саме і з Райфазербанк та ін.
В юанях чи рупіях ? 😂
в них питання зберегти активи... гів нюки.
валюту на паРашi ви можете купити, вона буде лежати мертвим грузом на рахунку, зменьшуючись на 0,5 % щомiсяця(така комiсiя за ведення валютного рахунку у Райффзенбанку на паРашi).
зняти готiвкою ви цю валюту не зможете...тiлькт SWIFT -переказ вiд суми 10.000 доларiв.
менше нiяк. щось оплатити картками параша-банкiв за кордоном неможливо, вони нiде не працюють за межами паРашi...багато чого можна перераховувати...
ви погано обiзнанi.
це просто безперечний факт. найкраще, що може стати з ними - базари по гiршим зразкам 90-х з гiвно-асортиментом. китайози поскуповлюють та будуть гнати низкопробне лайно.
А ці клоуни взагалі вже який раз "йдуть з росії"?
Головне, що з путлерстану мають пітти виробники продукції - побутової техніки, комп'ютерної, телевізійної, автомобілів і т.п.
це просто безперечний факт. найкраще, що може стати з ними - базари по гiршим зразкам 90-х з гiвно-асортиментом. китайози поскуповлюють та будуть гнати низкопробне лайно.