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Новини
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Французька мережа будівельних гіпермаркетів Leroy Merlin йде з Росії

leroy,merlin

Французька мережа будівельних гіпермаркетів Leroy Merlin вирішила передати всі свої магазини в Росії місцевому менеджменту.

Про це йдеться у заяві власника мережі групи ADEO.

"Після понад 18 років діяльності в Росії передача контролю на мережею Leroy Merlin місцевому менеджменту повинна зберегти робочі місця для 45 тис. співробітників компанії, а також забезпечити подальшу діяльність мережі на користь жителям", – заявили в компанії.

Зазначається, що процес виходу розпочато кілька місяців тому, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну ADEO призупинила все нові інвестиції в РФ.

"Угода буде схвалена відповідними органами у Росії. Протягом усього процесу пріоритет ADEO – діяти відповідально, поважаючи всіх співробітників", – додали в пресслужбі.

Мережа гіпермаркетів Leroy Merlin у Росії охоплює 111 магазинів у 65 містах країни.

Після початку пономасштабної війни Leroy Merlin запевнила своїх російських партнерів, що продовжить працювати в Росії. Компанія також зазначала, що після виходу деяких гравців з російського ринку мережа Leroy Merlin відкрита до пропозицій щодо збільшення поставок та розширення асортименту.

Автор: 

росія (14175) Франція (651) Leroy Merlin (3)


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Топ коментарі
+12
Ну от нехай спершу вийдуть з ********** і вже потім я знову почну щось там купувати. Те ж саме з Ашаном.
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24.03.2023 15:06
+9
вчергове вітаю зажерливий західний бізнес!

"Вхід - рупь, вихід - десять"

Продадуть майно за безцінь китайцям
Це рашка, дєтки! 😂
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24.03.2023 14:55
+9
Оскільки планується, що робочі місця буде збережено, а мережа і далі працюватиме для користі жителям це не вихід, а зміна вивіски. Вже зафіксовано чимало випадків, коли офіційно бренди виходять з паРаши, але насправді продають ту саму продукцію під іншою назвою. Типове лицемірство.
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24.03.2023 15:36
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вчергове вітаю зажерливий західний бізнес!

"Вхід - рупь, вихід - десять"

Продадуть майно за безцінь китайцям
Це рашка, дєтки! 😂
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24.03.2023 14:55 Відповісти
Ой ржу не могу.... Это она уже 2й или 3й раз уходит?
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24.03.2023 15:01 Відповісти
ржати можна ще довго - читай комент вище.
теж саме і з Райфазербанк та ін.
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24.03.2023 15:06 Відповісти
Ну от нехай спершу вийдуть з ********** і вже потім я знову почну щось там купувати. Те ж саме з Ашаном.
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24.03.2023 15:06 Відповісти
А хіба вони у нас відновили роботу? Недавно проїжджав повз леруа на Кільцевій, то він закритий...
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26.03.2023 14:43 Відповісти
Навіть французи вже зрозуміли безперспективність ведення бізнесу в росії. А тепер ще й фінансові та репутаційні втрати.
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24.03.2023 15:25 Відповісти
Матчасть учите. Из 32 млрд долларов выручки группы Адео за 2022 в мире 6,5 млрд приходится на РФ. Такой вот бесперспективный бизнес. Идиоты.
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25.03.2023 22:35 Відповісти
идиот, выручка и прибыль - две большие разницы. можно много выручить, но в итоге остаться в убытке. учи мат.часть, придурок.))
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26.03.2023 08:19 Відповісти
Оскільки планується, що робочі місця буде збережено, а мережа і далі працюватиме для користі жителям це не вихід, а зміна вивіски. Вже зафіксовано чимало випадків, коли офіційно бренди виходять з паРаши, але насправді продають ту саму продукцію під іншою назвою. Типове лицемірство.
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24.03.2023 15:36 Відповісти
А виводити прибуток як?
В юанях чи рупіях ? 😂
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24.03.2023 15:43 Відповісти
Гадаю, за бажання знайдуть можливість бо в ********* світі можливо усе.
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24.03.2023 15:47 Відповісти
а він там зараз є?
в них питання зберегти активи... гів нюки.
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25.03.2023 20:40 Відповісти
а де ви бачили що з рашки не можна робити оплату у валюті? продаж валюти банками обмежений, але не заборонений. свіфт теж не заблокований
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26.03.2023 00:30 Відповісти
SWIFT заблокований у бiльшостi банкiв на паРашi. лишився у Райффайзенбанку, вiн забезпечуе 50 % всiх валютних переказiв за межi паРашi. Райффайзен точно подумуе йти, але це не так просто.

валюту на паРашi ви можете купити, вона буде лежати мертвим грузом на рахунку, зменьшуючись на 0,5 % щомiсяця(така комiсiя за ведення валютного рахунку у Райффзенбанку на паРашi).

зняти готiвкою ви цю валюту не зможете...тiлькт SWIFT -переказ вiд суми 10.000 доларiв.
менше нiяк. щось оплатити картками параша-банкiв за кордоном неможливо, вони нiде не працюють за межами паРашi...багато чого можна перераховувати...

ви погано обiзнанi.
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26.03.2023 08:32 Відповісти
без захiдного керiвництво кацапський менеджмент доведе цi мережi до цугундеру.

це просто безперечний факт. найкраще, що може стати з ними - базари по гiршим зразкам 90-х з гiвно-асортиментом. китайози поскуповлюють та будуть гнати низкопробне лайно.
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25.03.2023 17:31 Відповісти
Юани не предлагать ! 😂
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24.03.2023 15:41 Відповісти
хто пішов одразу - той пішов одразу. Все інше - втеча щурів, навіть найтупіші з яких вже зрозуміли, що з раісьою життя нема.
А ці клоуни взагалі вже який раз "йдуть з росії"?
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24.03.2023 17:48 Відповісти
Слава жабенятам!
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24.03.2023 23:18 Відповісти
Так в чому тут вихід, коли передача місцевому менеджменту.
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25.03.2023 12:21 Відповісти
Хоча я не бачу в торгівлі таких вже проблем.
Головне, що з путлерстану мають пітти виробники продукції - побутової техніки, комп'ютерної, телевізійної, автомобілів і т.п.
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25.03.2023 12:29 Відповісти
без захiдного керiвництво кацапський менеджмент доведе цi мережi до цугундеру.

це просто безперечний факт. найкраще, що може стати з ними - базари по гiршим зразкам 90-х з гiвно-асортиментом. китайози поскуповлюють та будуть гнати низкопробне лайно.
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25.03.2023 17:33 Відповісти
Поменяют вывеску.
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26.03.2023 17:49 Відповісти

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