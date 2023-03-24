Найбільший європейський виробник упаковки позбувся бізнесу в Росії

Ірландський виробник паперової упаковки Smurfit Kappа Group PLC оголосив про завершення виходу з Росії.

Як повідомляється на сайті компанії, після отримання необхідних дозволів активи групи в РФ були продані місцевому керівництву.

Йдеться про виробництво пакетів у коробках і два заводи з виробництва гофрокартону в Санкт-Петербурзі, а також завод з виробництва гофрокартону у Москві.

Як повідомлялося, найбільший у Європі виробник паперової упаковки – ірландська група Smurfit Kappа – ще у квітні 2022 року. оголосив про вихід з російського ринку через повномасштабний воєнний напад на Україну.

Smurfit Kappа Group тоді повідомляла, що на російський бізнес за підсумками 2021 року припадало менше 1% усієї сукупної виручки компанії.

У Росії Smurfit Kappa належали чотири заводи: три в Ленінградській області та один у Москві. Загальна чисельність персоналу становила близько 800 осіб. Smurfit Kappa була лідером у РФ з продажу пакетів bag-in-box для розливу вина та рідких харчових продуктів.