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Найбільший європейський виробник упаковки позбувся бізнесу в Росії

smurfit

Ірландський виробник паперової упаковки Smurfit Kappа Group PLC оголосив про завершення виходу з Росії.

Як повідомляється на сайті компанії, після отримання необхідних дозволів активи групи в РФ були продані місцевому керівництву.

Йдеться про виробництво пакетів у коробках і два заводи з виробництва гофрокартону в Санкт-Петербурзі, а також завод з виробництва гофрокартону у Москві.

Як повідомлялося, найбільший у Європі виробник паперової упаковки – ірландська група Smurfit Kappа – ще у квітні 2022 року. оголосив про вихід з російського ринку через повномасштабний воєнний напад на Україну. 

Smurfit Kappа Group тоді повідомляла, що на російський бізнес за підсумками 2021 року припадало менше 1% усієї сукупної виручки компанії.

У Росії Smurfit Kappa належали чотири заводи: три в Ленінградській області та один у Москві. Загальна чисельність персоналу становила близько 800 осіб. Smurfit Kappa була лідером у РФ з продажу пакетів bag-in-box для розливу вина та рідких харчових продуктів.

Автор: 

Ірландія (60) продаж (2063) росія (14175)


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Чорний цалофан! Там обороти...
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24.03.2023 15:00 Відповісти

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