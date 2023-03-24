Допомогу енергетичному сектору України надали понад 30 країн, – Міненерго

Енергетичному сектору України надали гуманітарну допомогу понад 30 країн. Було отримано 470 вантажів на 6 тисяч тонн.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров під час онлайн-заходу, організованого Секретаріатом Енергетичного Співтовариства з метою залучення приватних компаній країн "Великої сімки" для надання допомоги енергетичному сектору України, передає пресслужба Міненерго.

За його словами, надане Україні енергетичне обладнання допомагає відновлювати енергопостачання тисячам українців. Міністерство розподілило цю допомогу між 111 підприємствами енергосектору.

На сьогодні на спеціальному рахунку Фонду енергетичної підтримки України понад 151 млн євро.

Робоча група Міненерго вже затвердила перелік обладнання, палива та послуг вартістю понад 137 млн євро для постачання 41 енергетичної компанії за процедурою закупівлі за рахунок коштів фонду.

Щодо решти коштів готуються нові запити енергетичних компаній, які забезпечують виробництво, передачу, розподіл електроенергії, зберігання, розподіл і транспортування природного газу, а також компаній гірничодобувної промисловості, уточнив Сафаров.