Україна в ніч на 26 березня перейде на літній час

У ніч проти неділі, 26 березня, українці мають перевести годинники на годину вперед, і таким чином перейти на літній час.

Це передбачено постановою Кабміну №509 від 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

Згідно з документом, щорічно в останню неділю березня о 3 годині годинникова стрілка переводиться на 1 годину вперед, в останню неділю жовтня – о 4 годині на 1 годину назад.

Як повідомлялося, у березні 2021 року Верховна Рада не змогла прийняти законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні", який скасовує переведення стрілок годинника на "зимовий" або "літній" час, та відправила його на повторне друге читання. Документ досі не ухвалено.

Ним пропонувалося встановити, що на всій території України діє Київський час, який відповідає другому часовому поясу у шкалі координованого часу Україна UTC (UA)+2. Крім того, пропонувалося закріпити, що "сезонний перехід часу на територію України не здійснюється".

Автори законопроєкту вказували, що щорічне переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад викликає значне погіршення стану здоров'я громадян у період адаптації до "літнього" та "зимового" часу. Крім того, Європейський парламент 26 березня 2019 року також підтримав ідею скасувати сезонне переведення стрілок годинника з 2021 року.