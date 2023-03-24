Україні доведеться шукати баланс у питанні податків, – Світовий банк

Україні в питанні податкової реформи необхідно знайти баланс між цілями, які конкурують між собою: мобілізацією ресурсів для держбюджету, який вкрай їх потребує, і створенням стимулів для економічного зростання.

Про це віцепрезидентка Світового банку в справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде заявила на Українському саміті податкової реформи та антикорупції, що пройшов у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми віримо, що можна зробити і те, і те. Це питання балансу та правильної послідовності", – сказала Б'єрде.

Вона нагадала, що з 2015 року Україна реформує податкову систему, але завдання ускладнюється через війну.

"Поки не вдається сильно вийти на цей баланс: фінансова стабільність, посилення соціальних стандартів та стимулювання економіки", – констатувала представниця Світового банку.

Для вирішення завдання вона наголосила на важливості підвищення ефективності та ККД в адміністрації податків, антикорупційних заходів та створення довіри, у тому числі за рахунок верховенства права та стабільності.

Б'єрде також наголосила на важливості якомога ширшої бази оподаткування та відсутності винятків як умов для можливого зниження ставок податку.

Як хороший приклад вона навела Нову Зеландію, де дуже широка база оподаткування (і ставка ПДВ 15%, – ред.).

Віцепрезидентка СБ наголосила на необхідності обмеження податкових пільг тимчасовими умовами та проведення їх моніторингу для збереження ефективності та рівного відношення. Із її слів, звільнення від ПДВ часто не дуже ефективний механізм. Б'єрде заявила, що Світовий банк має значний досвід у цій сфері і готовий допомогти Україні в пошуку цього необхідного балансу.

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Як повідомлялося, раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в ОП обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. За його словами, разом із такими змінами передбачається майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства та доступ Податкової служби до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив проти озвученої Шурмою ідеї зниження податків, а Міністерство фінансів зазначало, що не має інформації про розрахунки, які лягли у основу анонсованої Офісом президента податкової реформи.

Своєю чергою міністр фінансів Сергій Марченко зауважував, що передбачене ініційованою заступником Офісу президента Ростиславом Шурмою зниження податків має передбачати компенсатори випадаючих доходів держбюджету і може бути вигідним окремим представникам бізнесу, натомість постраждати внаслідок цього можуть інші категорії громадян.

У цьому контексті прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що зараз всі податки, які бізнес платить в державний бюджет, ідуть на фінансування Сил безпеки та оборони, тому майбутня податкова реформа можлива лише після завершення війни, а роботу над нею потрібно вести разом з МВФ.