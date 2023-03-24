Нацбанк анулював ліцензії страхової компанії "Провідна" і страховика з групи Коломойського

Національний банк України анулював ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) страховим компаніям "Інгосстрах" та "Провідна".

Такі рішення правління Національного банку ухвалило 23 березня, вони набирають чинності з 24 березня, повідомляє пресслужба регулятора.

Підставою для анулювання ліцензій страхової компанії "Інгосстрах" вказано невідповідність структури власності страховика вимогам законодавства.

Своєю чергою СК "Провідна" позбавили ліцензії через невиконання вимог Нацбанку про усунення порушень ліцензійних умов.

Згідно з останньою поданою СК "Інгосстрах" звітністю за 2022 рік станом на 31 грудня 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 136,53 млн грн, вартість активів – 1,07 млрд грн, страхові резерви – 4,66 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,4%.

Згідно з останньою поданою СК "Провідна" звітністю за 2022 рік станом на 31 грудня 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 891,23 млн грн, вартість активів – 971,69 млн грн, страхові резерви – 462,14 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 2,7% (зі страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за внутрішніми договорами) – 1,4% ринку).

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Бенефіціарами ПРАТ "СК "Інгосстрах" вказані Фаїна Єренбург, Сергій Білий та Володимир Горожанкін, проте жодному з них не належить більше 9,9% акцій, як і решті акціонерів. Як писав БізнесЦензор, "Інгосстрах" пов'язували з групою "Приват" Ігоря Коломойського та партнерів. До націоналізації "Приватбанку" вона займалася страхуванням операцій цього банку.

ПРАТ "СК "Провідна" належить громадянину Словенії Віллему Якобу Вестерлакену. До 2015 року компанія належала російській "Росгосстрах". Її переписали на IIC Ukraine B.V. Вестерлакена, який в 2007-2009 роках був керуючим директором в ТОВ ХК "Росгосстрах" та радником президента компанії.

Нацбанк нагадує, що після відкликання ліцензій фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних ліцензій. Відкликання ліцензій не звільняє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.