Кабмін готує законопроєкт про правовий режим деокупованих територій, – Верещук

Уряд готує законопроєкт про правовий режим деокупованих територій, де будуть вказані всі можливі напрямки.

"Зараз ми обговорюємо концепцію законодавства перехідного періоду. Ми говоримо про проєкт закону про правовий режим деокупованих територій, де будуть описані всі можливі напрямки", – сказала віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

За словами Верещук, мова йде не тільки про відновлення органів державної влади місцевого самоврядування, а й про встановлення справедливості.

"Також це стосується майнових прав. Ми маємо мільйони рішень із квазісудів Росії щодо майна. Наприклад, на території Криму, Донецької та Луганської областей. Також це стосується гуманітарного та інформаційного відновлення", – наголосила Верещук.