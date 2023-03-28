Україні цього року необхідно $14 мільярдів на покриття нагальних потреб, – Марченко

Цього року на покриття найбільш нагальних потреб Україні необхідні $14 млрд.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час першого заходу у межах новоствореної Платформи з відновлення України, передає Укрінформ.

Він нагадав, що минулого тижня Світовий банк провів оцінку втрат України внаслідок російської агресії та оголосив, що потреба у відновленні оцінюється на рівні $411 млрд.

"Найбільш критичні потреби на 2023 рік становлять уже $14 млрд. Ми зараз активно займаємося пошуком можливих джерел, як нам профінансувати цю потребу", – сказав міністр.

Він пояснив, що ця сума необхідна не лише на відбудову житла, соціальної інфраструктури, шкіл, лікарень, дитячих будинків, а й на відновлення бізнесу, створення умов для його роботи.

За словами Марченка, Україна визначила п’ять пріоритетів для відновлення на цьому етапі: енергетична інфраструктура, гуманітарне розмінування, відновлення житла, критична та соціальна інфраструктура, підтримка малого та середнього бізнесу.

Зокрема, на розмінування цьогоріч потрібно щонайменше $400 млн.

Як зауважив міністр, за кордон змушені були виїхати 8,1 млн українців, 5,4 млн стали внутрішніми переселенцями. Багато біженців хочуть повернутися додому, але просто не мають куди. "Критично важливо знайти можливість побудувати житло, потреба оцінюється в $1,9 млрд", – сказав Марченко.

На відновлення мостів, доріг, навчальних закладів та іншої соціальної інфраструктури, за його словами, у 2023 році необхідні $5,7 млрд.

Водночас, додав очільник Міфіну, Україна не зможе поставити економіку на ноги без залучення інвестицій ззовні. Потребу на підтримку бізнесу експерти оцінюють у $2,7 млрд.