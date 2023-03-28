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Новини
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Україні цього року необхідно $14 мільярдів на покриття нагальних потреб, – Марченко

марченко,сергій

Цього року на покриття найбільш нагальних потреб Україні необхідні $14 млрд.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час першого заходу у межах новоствореної Платформи з відновлення України, передає Укрінформ.

Він нагадав, що минулого тижня Світовий банк провів оцінку втрат України внаслідок російської агресії та оголосив, що потреба у відновленні оцінюється на рівні $411 млрд.

"Найбільш критичні потреби на 2023 рік становлять уже $14 млрд. Ми зараз активно займаємося пошуком можливих джерел, як нам профінансувати цю потребу", – сказав міністр.

Він пояснив, що ця сума необхідна не лише на відбудову житла, соціальної інфраструктури, шкіл, лікарень, дитячих будинків, а й на відновлення бізнесу, створення умов для його роботи.

За словами Марченка, Україна визначила п’ять пріоритетів для відновлення на цьому етапі: енергетична інфраструктура, гуманітарне розмінування, відновлення житла, критична та соціальна інфраструктура, підтримка малого та середнього бізнесу.

Зокрема, на розмінування цьогоріч потрібно щонайменше $400 млн.

Як зауважив міністр, за кордон змушені були виїхати 8,1 млн українців, 5,4 млн стали внутрішніми переселенцями. Багато біженців хочуть повернутися додому, але просто не мають куди. "Критично важливо знайти можливість побудувати житло, потреба оцінюється в $1,9 млрд", – сказав Марченко.

На відновлення мостів, доріг, навчальних закладів та іншої соціальної інфраструктури, за його словами, у 2023 році необхідні $5,7 млрд.

Водночас, додав очільник Міфіну, Україна не зможе поставити економіку на ноги без залучення інвестицій ззовні. Потребу на підтримку бізнесу експерти оцінюють у $2,7 млрд.

Автор: 

Мінфін (2930) допомога (1533) Марченко Сергій (249)


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Топ коментарі
+11
Чиїх нагальних потреб - рєзнікових і йому подібних розкрадачів?
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28.03.2023 11:47
+11
Следует обратиться к резникову, он на армии съэкономил 100 млрд. Опять же есть скрытые резервы на яйцах и яблоках. Думай-ТЕ.
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28.03.2023 12:05
+8
Почінати треба з скорочення дармоїдів у владі, з 5 мільйонів держ службовців можна залишити 100 тис.
зупинити грабіжницькі зарплати суддям
тощо
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28.03.2023 12:14
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підтримка малого та середнього бізнесу - це що чергові пільги для ігрового бізнесу та для бариг що продають втридорога та не платять ні копійки податків???
Як з генераторами - ввели пільги на ввіз, а бариги замість продавати враховуючи що не платили збори в бюджет на ввіз підняли ціни в грудні-січні в чотири рази на генератори. Яскравий приклад - Розетка зараз продає по 8500 3-кіловатні, взимку то коштувало там же 35 000. Немає на них Гетьманцева, давити як клопів...
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28.03.2023 11:44 Відповісти
таке питання...гетьманцев шо вже ..того..а якщо ні, то чи можна в нього більше заробити -ніж в порошенка.?
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28.03.2023 12:41 Відповісти
Чиїх нагальних потреб - рєзнікових і йому подібних розкрадачів?
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28.03.2023 11:47 Відповісти
Следует обратиться к резникову, он на армии съэкономил 100 млрд. Опять же есть скрытые резервы на яйцах и яблоках. Думай-ТЕ.
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28.03.2023 12:05 Відповісти
Почінати треба з скорочення дармоїдів у владі, з 5 мільйонів держ службовців можна залишити 100 тис.
зупинити грабіжницькі зарплати суддям
тощо
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28.03.2023 12:14 Відповісти
женщин
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28.03.2023 12:44 Відповісти
Україна до війни вже була неплатоспроможною на ІВЛ кредитів МВФ.
Може для початку скасувати зарплату Лещенку 350к грн в наглядовій раді?
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28.03.2023 12:30 Відповісти
пошук джерел - простий:

менше 3.14здити та змусити платити податки крупний бізнес (наприклад: гральних операторів)

бо рано чи піздно, просто так гроші давати перестануть...
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28.03.2023 13:03 Відповісти
Виключайте нахєр тєлємарафон і виганяйте нахєр гвардію крадівництва із Zeвлади - буде мінімум 50 лярдів надлишкових грошей
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28.03.2023 13:05 Відповісти
ох ти і мрійник...

Хоча - ні. По іншим твоїм коментам (де ти пропонуєш розігнати зелену банду) - такого би не сказав.
Але тут, видать, тебе вже допекло зеленою брехнею - ти зірвався на утопізм. Буває...
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28.03.2023 13:41 Відповісти
Už aj Burkina Faso bude podporovať Ukrajinu
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28.03.2023 13:26 Відповісти
/активно займаємося пошуком можливих джерел/
В диванах та багажниках авто дивилися? Там точно є.
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28.03.2023 13:38 Відповісти
На відновлення мостів, доріг, навчальних закладів та іншої соціальної інфраструктури, за його словами, у 2023 році необхідні $5,7 млрд.
-------------------------------------------------
О, Беня столько спи..здил в Привате.
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28.03.2023 14:09 Відповісти
рік назад він просив 5 млрд на місяць
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28.03.2023 16:03 Відповісти
я б побачивши зарплати депутатів, наглядових рад, топ чиновників та підрахувавши розходи можновладців, дивлячись які авто та нерухомість вони купують,
послав ьи всіх вас, нас накуй.
а раз хтось, щось дає, то це в майюутньому вилізе боком
ціна цих кредитів, земля та суверенітет
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28.03.2023 20:30 Відповісти
Нема з чого красти. Спасайте!
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28.03.2023 22:47 Відповісти
Він такий міністр,як я балерина. Це чмо в перші дні війни,коли невідомо було що буде з державою,доводило,що потрібно обов'язково платити по ОВДП
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29.03.2023 06:53 Відповісти
Першим кроком - призупинити грабунок держави і саме жорстке покарання злодіїв.
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29.03.2023 09:26 Відповісти

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