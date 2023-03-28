Податківці назвали найпоширеніші помилки під час подання звітності
Фахівці Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків склали список із п’яти найчастіших помилок при подачі податкової звітності.
Ними поділилися на сайті відомства.
Так, найпоширенішими помилками при подачі податкової звітності є:
- невірно зазначена дата подання звіту;
- зазначення прізвища, ім’я, по батькові посадових осіб повністю. Потрібно зазначати тільки ініціали та прізвище;
- невірне зазначення найменування контролюючого органу, до якого подається звітність;
- скорочене найменування платника податків. Натомість потрібно зазначати повне найменування.
- невідображення інформації про додатки, що додаються до декларації та які є її невід’ємною частиною.
Податківці підкреслюють: в разі, якщо у податковій декларації не заповнений хоча б один із обов’язкових реквізитів, то така декларація не вважається податковою.
Тож в ДПС закликали платників бути уважними, і в разі запитань звертатися за допомогою до свого податкового координатора.
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Орест Гарай
показати весь коментар28.03.2023 12:51 Відповісти Мені подобається 0
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