Податківці назвали найпоширеніші помилки під час подання звітності

Фахівці Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків склали список із п’яти найчастіших помилок при подачі податкової звітності.

Ними поділилися на сайті відомства.

Так, найпоширенішими помилками при подачі податкової звітності є:

невірно зазначена дата подання звіту;

зазначення прізвища, ім’я, по батькові посадових осіб повністю. Потрібно зазначати тільки ініціали та прізвище;

невірне зазначення найменування контролюючого органу, до якого подається звітність;

скорочене найменування платника податків. Натомість потрібно зазначати повне найменування.

невідображення інформації про додатки, що додаються до декларації та які є її невід’ємною частиною.

Податківці підкреслюють: в разі, якщо у податковій декларації не заповнений хоча б один із обов’язкових реквізитів, то така декларація не вважається податковою.

Тож в ДПС закликали платників бути уважними, і в разі запитань звертатися за допомогою до свого податкового координатора.