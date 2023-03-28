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Податківці назвали найпоширеніші помилки під час подання звітності

податки

Фахівці Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків склали список із п’яти найчастіших помилок при подачі податкової звітності.

Ними поділилися на сайті відомства.

Так, найпоширенішими помилками при подачі податкової звітності є:

  • невірно зазначена дата подання звіту;
  • зазначення прізвища, ім’я, по батькові посадових осіб повністю. Потрібно зазначати тільки ініціали та прізвище;
  • невірне зазначення найменування контролюючого органу, до якого подається звітність;
  • скорочене найменування платника податків. Натомість потрібно зазначати повне найменування.
  • невідображення інформації про додатки, що додаються до декларації та які є її невід’ємною частиною.

Податківці підкреслюють: в разі, якщо у податковій декларації не заповнений хоча б один із обов’язкових реквізитів, то така декларація не вважається податковою.

Тож в ДПС закликали платників бути уважними, і в разі запитань звертатися за допомогою до свого податкового координатора.

Автор: 

декларація (541) податки (2418) Державна податкова служба (356)


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Тварюки. Це в них почалося ще з азірова. Саме тоді почали масово блокувати подачу податкової звітності з причин "неправильний регістр назви підприємства" чи "зайва кавичка в назві податкового органу" - тобто примусили в друкованих та електронних формах заповнювати купу текстових даних (які навіть не в них зберігаються, а в держ.реєстрі юридичних осіб) і почали, без зазначення реальних причин, блокувати все. Що, при неотриманні 2ї квитанції, призводило до диких штрафів за неподачу податкової звітності.
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28.03.2023 12:51 Відповісти

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