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Велика Британія та Польща побудують тимчасові села в Україні

лондон,бен,велика,британія,біг

Велика Британія та Польща побудують два тимчасових села в західній і центральній частині України, щоб забезпечити житлом тих, хто був змушений залишити свої домівки внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомляє Reuters, британський уряд пообіцяв виділити на це 10 млн фунтів стерлінгів ($12,3 млн).

Британські родини прийняли майже 118 тисяч українських біженців у рамках відповіді уряду на вторгнення РФ в лютому 2022 року, але деяким стає все важче отримати постійне житло.

В уряді Великої Британії заявили, що села у Львівській і Полтавській областях зможуть прийняти понад 700 людей, що є незначною частиною з мільйонів переміщених осіб в Україні або тих, хто через війну виїхав із країни.

За словами міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі, "це нове британсько-польське партнерство допоможе забезпечити світлом, теплом і домівками тих, хто найбільше цього потребує".

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Велика Британія (1198) Польща (2428) допомога (1533)


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