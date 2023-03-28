Велика Британія та Польща побудують тимчасові села в Україні

Велика Британія та Польща побудують два тимчасових села в західній і центральній частині України, щоб забезпечити житлом тих, хто був змушений залишити свої домівки внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомляє Reuters, британський уряд пообіцяв виділити на це 10 млн фунтів стерлінгів ($12,3 млн).



Британські родини прийняли майже 118 тисяч українських біженців у рамках відповіді уряду на вторгнення РФ в лютому 2022 року, але деяким стає все важче отримати постійне житло.



В уряді Великої Британії заявили, що села у Львівській і Полтавській областях зможуть прийняти понад 700 людей, що є незначною частиною з мільйонів переміщених осіб в Україні або тих, хто через війну виїхав із країни.



За словами міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі, "це нове британсько-польське партнерство допоможе забезпечити світлом, теплом і домівками тих, хто найбільше цього потребує".