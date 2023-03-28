Росія приховала третину видатків держбюджету, – Bloomberg

Росія приховує третину своїх бюджетних витрат, що свідчить про те, як рік війни проти України змінив державні фінанси та економічні пріоритети.

За даними Міністерства фінансів РФ, секретні або невизначені витрати до 24 березня зросли до 2,4 трлн рублів ($31 мільярд), що більш ніж удвічі перевищує рівень у минулому році, пише Bloomberg.

Плани на 2023 рік передбачали секретну частку бюджету у розмірі майже 25% його обсягу, показують розрахунки агентства.



Збільшення секретних видатків свідчить про зростання витрат, пов’язаних з війною, вважає економістка Олександра Сусліна.

"Логічно припустити, що витрати на нові території також туди включені", – сказала вона, маючи на увазі окуповані частини східної та південної України.

Оскільки видатки на російську армію різко зростають, оборона – разом із відповідною категорією національної безпеки – тепер за часткою витрат поступається лише урядовим соціальним програмам.

Секретність говорить про масштаби фінансових зобов’язань щодо військових зусиль, які, як обіцяв Путін, не матимуть "обмежень". Раніше приховані витрати досягли свого піку в майже 21% у 2015 році, через рік після анексії Криму.



"Зростання витрат викликане закупівлями військового обладнання, зарплатами мобілізованим росіянам і прагненням завершити деякі знакові інфраструктурні проєкти до кінця поточного президентського терміну в березні наступного року", – додав економіст Олександр Ісаков.



Витрати на "національну оборону" станом на 24 березня досягли 531 млрд рублів, подвоївшись порівняно з минулим роком, ще 379 млрд рублів було витрачено на безпеку та правоохоронні органи.