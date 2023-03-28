Нацбанк визнав небездоганною ділову репутацію акціонерів колишнього "Альфа Банку"

Національний банк визнав небездоганною ділову репутацію акціонерів в АТ "Сенс Банк" (раніше "Альфа-банк Україна") – ABH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Як нагадали в Нацбанку, ABH Holdings S.A належить 57,6% акцій банку. Водночас ABH Holdings S.A. є єдиним учасником ABH Ukraine Limited, якому також належить 42,39% акцій "Сенс Банку".

Зазначається, що регулятор визнав ділову репутацію ABH Holdings S.A. небездоганною "з огляду на застосування до нього ознак небездоганної ділової репутації юридичної особи".

Так, ABH Holdings S.A. володів істотною участю в Amsterdam Trade Bank N.V. (Нідерланди), який 22 квітня 2022 року було визнано банкрутом.

Крім того, щодо власників істотної участі в ABH Holdings S.A. російських бізнесменів Андрія Косогова, Михайла Фрідмана та Петра Авена, а також його керівника застосовуються ознаки небездоганної ділової репутації, визначені Положенням про ліцензування банків, що також є ознакою небездоганної ділової репутації власника істотної участі в банку-юридичної особи.

У зв'язку з цим Національний банк застосував до ABH Holdings S.A. захід впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони використовувати право голосу за:

акціями АТ "Сенс банк", що становлять 57,6% статутного капіталу банку, які належать ABH Holdings S.A.;

акціями АТ "Сенс Банк", що становлять 42,39% статутного капіталу банку, які належать акціонеру ABH Ukraine Limited, єдиним учасником якого є ABH Holdings S.A. та через якого ABH Holdings S.A. володіє опосередкованою істотною участю в Банку.

Водночас Національний банк визнав небездоганною ділову репутацію ABH Ukraine Limited з огляду на наявність, зокрема, ознак небездоганної ділової репутації, що застосовуються до його власників опосередкованої істотної участі Косогова, Фрідмана та Авена.

У зв’язку з цим, а також з урахуванням наявності окремих ознак незадовільного фінансового стану регулятор застосував до ABH Ukraine Limited захід впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони використовувати право голосу за акціями АТ "Сенс Банк", що становлять 42,39% статутного капіталу банку.

"Отже, відповідно до рішень Національного банку застосовано тимчасову, до усунення порушення, заборону використання права голосу за акціями банку, які становлять 100% статутного капіталу Ббнку та належать власникам істотної участі в АТ "Сенс Банк" ABH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited", – підсумували в НБУ.

Нагадаємо, Нацбанк України у березні 2022 року позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-Банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-Банк", який з 1 грудня змінив назву на Sense Bank.