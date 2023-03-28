Розмінування першочергово проведуть на землях для вирощування овочів, – Мінагрополітики

В рамках гуманітарного розмінування України першочергово планується очистити від російських снарядів та мін сільськогосподарські землі, де планується посів овочевих та баштанних культур.

Про це заступник міністра аграрної політики та продовольства Денис Башлик заявив під час зустрічі з послами G7, повідомляє пресслужба міністерства.

"Першочергово заходи з обстеження та розмінування здійснюватимуться на землях сільськогосподарського призначення, де планується посів овочевих та баштанних культур – це рішення є найбільш економічно обґрунтованим та допоможе забезпечити глобальну продовольчу безпеку", – розповів Башлик.

Він додав що, Україні потрібна фінансова підтримка, залучення спецтехніки для механізованого розмінування та допомога з навчанням людей.

За його словами, серед планів міністерства на найближчу перспективу – розширення пілотного проекту з розробки інноваційних методів обстеження, нарощування спроможності гуманітарного розмінування в пріоритетних регіонах, збір на розмінування на платформі United24.

Загалом, з огляду на план першочергового розмінування, передбачається обстежити та розмінувати 470,85 тис. га земель сільськогосподарського призначення на території Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Запорізької, Херсонської, Чернігівської, Черкаської областей.

Як повідомлялося, за оцінкою ООН, Україна стала одним із найбільших у світі мінних полів, очищення від вибухонебезпечних предметів потребують понад 180 тис. квадратних кілометрів території країни. Це територія, що в 4,5 раза перевищує площу Швейцарії.